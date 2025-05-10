Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Vega Jelly Rilis Single Terbaru Sunyi, Lagu Dangdut yang Bikin Galau

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |11:43 WIB
Vega Jelly Rilis Single Terbaru Sunyi, Lagu Dangdut yang Bikin Galau
Vega Jelly rilis single terbaru berjudul Sunyi. (Foto: dok Hud Hud Music Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Vega Jelly adalah penyanyi cantik asal Serang, Banten, Vega Jelly lahir pada 13 Oktober 1995. Dia sendiri telah terjun ke industri musik pada 2009, waktu itu dirinya masih kelas 3 SMP. 

Di usianya yang ke 30 tahun, Vega Jelly akan meluncurkan single terbarunya yang berjudul Sunyi yang diciptakan oleh Barkowi. Lagu bergenre dangdut dengan khas yang sangat unik, lagu Vega Jelly ini telah dikemas sangat baik.

Lagu terbarunya yang berjudul Sunyi akan launching di channel YoutTbe Sultan Pro, di bawah naungan bendera label Hud Hud Music Entertainment. Lagu ini akan rilis perdana di seluruh platform digital music seperti spotify, joox, amazon, deezer, shazam, dan masih banyak platform lainnya. Lagu Sunyi resmi rilis di YouTube pada 10 Mei 2025.

Lagu Sunyi menceritakan tentang seseorang yang menduakan pasangannya. Kesepian menjadi inti utama dengan merasakan sakit hati saat orang yang kita cintai ternyata menduakan kita, yang dulunya cinta bahagia dan selalu bersama tapi pada akhirnya dia merasakan kesepian yang bercampurkan kekecewaan,

Semoga lagu Vega Jelly yang berjudul Sunyi, dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk para pencinta dan penikmat musik dangdut. Kehadiran single terbaru Vega Jelly pada 2025 ini telah dinantikan oleh para penggemar. 

(Wul)

Telusuri berita celebrity lainnya
