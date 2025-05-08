Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayen Pono Sayangkan Sanksi Ringan MKD ke Ahmad Dhani

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |08:33 WIB
Rayen Pono Sayangkan Sanksi Ringan MKD ke Ahmad Dhani
Rayen Pono Sayangkan Sanksi Ringan MKD ke Ahmad Dhani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rayen Pono menanggapi sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ahmad Dhani soal pelanggaran kode etik anggota dewan. 

Sebagai pelapor, Rayen mengaku sangat mengapresiasi MKD dalam menyikapi aduannya terhadap Ahmad Dhani. 

"Tapi terkait sanksi buat saya ini remeh temeh, jadi MKD yang isinya orang-orang super sibuk itu harus berkumpul dan menyiapkan waktu untuk ngajarin bagaimana anggota DPR RI minta maaf, logikanya seperti itu," kata Rayen Pono saat dikonfirmasi awak media, Kamis (8/5/2025)

Rayen Pono Sayangkan Sanksi Ringan MKD ke Ahmad Dhani
Rayen Pono Sayangkan Sanksi Ringan MKD ke Ahmad Dhani

Namun, pelantun Cinta Dari Timur itu cukup menyayangkan sanksi yang diberikan MKD kepada Ahmad Dhani. Menurut Rayen, Ahmad Dhani hanya diajarkan bagaimana meminta maaf dengan baik, tetapi tidak diikuti sanksi yang lebih berat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146436/rayen_pono-LgPM_large.jpg
Sindir Balik Ahmad Dhani, Rayen Pono: Dia Nggak Sekeren yang Dipikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146178/rayen_pono-7sPw_large.jpg
Rayen Pono Minta Presiden Prabowo Restui Pemeriksaan Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146080/rayen_pono-k27x_large.jpg
Rayen Pono Miris Lihat Tambang Nikel di Raja Ampat: Nggak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140265/rayen_pono-rXCw_large.jpeg
Rayen Pono Hadirkan Sammy Simorangkir sebagai Saksi Kasus Ahmad Dhani, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/33/3139275/rayen_pono-Ex4S_large.jpg
Rayen Pono Bantah Pansos dengan Polisikan Ahmad Dhani: Kami Sejajar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/33/3139187/rayen_pono-JMn1_large.jpg
Rayen Pono Desak Ahmad Dhani Hadapi Kasus Dugaan Penghinaan Marga: Jangan Pengecut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement