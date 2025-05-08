Rayen Pono Sayangkan Sanksi Ringan MKD ke Ahmad Dhani

JAKARTA - Rayen Pono menanggapi sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ahmad Dhani soal pelanggaran kode etik anggota dewan.

Sebagai pelapor, Rayen mengaku sangat mengapresiasi MKD dalam menyikapi aduannya terhadap Ahmad Dhani.

"Tapi terkait sanksi buat saya ini remeh temeh, jadi MKD yang isinya orang-orang super sibuk itu harus berkumpul dan menyiapkan waktu untuk ngajarin bagaimana anggota DPR RI minta maaf, logikanya seperti itu," kata Rayen Pono saat dikonfirmasi awak media, Kamis (8/5/2025)

Namun, pelantun Cinta Dari Timur itu cukup menyayangkan sanksi yang diberikan MKD kepada Ahmad Dhani. Menurut Rayen, Ahmad Dhani hanya diajarkan bagaimana meminta maaf dengan baik, tetapi tidak diikuti sanksi yang lebih berat.