Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 26

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 26 bercerita tentang Alya yang bersikeras ikut memeriksa CCTV setelah kondisinya membaik setelah siuman dari pingsan.

Devan sempat melarang dan meminta Alya untuk beristirahat saja. Namun Alya menolak. Dia akhirnya memeriksa CCTV bersama Devan dan Reno. Dalam rekaman CCTV terlihat ada tanda peringatan dalam lift yang rusak.

Namun beberapa saat kemudian sebagian tayangan CCTV menghilang dan kembali muncul lagi dengan peringatan lift rusak yang sudah dipindahkan. Petugas keamanan menilai, kemungkinan besar terjadi corrupt data dalam penyimpanan CCTV.

Penjelasan petugas itu tak diterima begitu saja oleh Devan, Alya, dan Reno. Tanpa mereka sadari, Wildan ternyata mengintip kegiatan mereka dan merasa senang karena merasa bisa membebaskan Jenny dari masalah.

Bagian rekaman CCTV yang menghilang tersebut ternyata ulah Wildan. Dia menyuap petugas keamanan untuk menghapus rekaman itu, tetapi tak sengaja Wildan menyenggol bangku.