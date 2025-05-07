Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Ajukan Gugatan Baru terhadap Rien Wartia Trigina

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |07:29 WIB
Andre Taulany Ajukan Gugatan Baru terhadap Rien Wartia Trigina
Andre Taulany
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany tampaknya sudah mantap ingin berpisah dari sang istri, Rien Wartia Trigina. Setelah upaya perceraiannya ditolak tahun lalu, Andre kembali mengajukan permohonan talak cerai talak ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang.

Langkah hukum ini dibenarkan oleh Humas PA Tigaraksa, Ummi Azma. Ia menjelaskan bahwa gugatan baru tersebut resmi didaftarkan pada 9 April 2025 melalui sistem e-Court dengan nomor perkara 1673/PDTG/2025/PA Tigaraksa. 

"Untuk perkara Andre Taulany ini sudah mengajukan perkara baru, cerai talak. Jadi pihak suami, Andre Taulany, yang kembali menggugat Rien Wartia Trigina," ujarnya kepada awak media belum lama ini.

Andre Taulany Ajukan Gugatan Baru terhadap Rien Wartia Trigina
Andre Taulany Ajukan Gugatan Baru terhadap Rien Wartia Trigina

Dalam proses awal persidangan, keduanya telah dipertemukan dalam agenda mediasi. Meski begitu, Ummi belum bisa mengungkap hasil mediasi tersebut. 

