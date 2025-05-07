Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina Jalani Mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa

JAKARTA – Komedian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina, diketahui telah menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa. Mediasi ini merupakan bagian dari penanganan gugatan cerai talak yang kembali diajukan Andre pada 9 April 2025.

Humas PA Tigaraksa, Ummi Azma, membenarkan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Andre sebagai pihak suami. "Perkara cerai talak ini diajukan oleh Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina," ujar Ummi saat dikonfirmasi belum lama ini.

Gugatan tersebut sudah terdaftar secara daring melalui sistem e-Court dengan nomor perkara 1673/PDTG/2025/PA Tigaraksa sejak 9 April 2025.

Dalam proses mediasi, baik Andre maupun Rien hadir langsung di pengadilan. Namun, Ummi tidak merinci kapan mediasi itu dilakukan dan belum bisa memastikan apakah sidang perceraian akan terus berlanjut atau tidak. "Keduanya hadir dalam agenda mediasi," jelasnya singkat.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Andre menggugat cerai Rien. Sebelumnya, pada April 2024, Andre juga sempat mengajukan gugatan serupa. Namun gugatan tersebut baru diketahui publik sekitar empat bulan kemudian.

Majelis hakim PA Tigaraksa saat itu menolak permohonan cerai Andre karena tidak ditemukan cukup bukti adanya konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Tak puas dengan putusan tersebut, Andre sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, namun kembali ditolak. Dengan demikian, Rien hingga kini masih berstatus sebagai istri sah Andre Taulany.

(aln)