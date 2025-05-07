Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Getarkan Kuala Lumpur Lewat Konser Teatrikal dan Kolaborasi Spektakuler

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |03:47 WIB
For Revenge Getarkan Kuala Lumpur Lewat Konser Teatrikal dan Kolaborasi Spektakuler
For Revenge Getarkan Kuala Lumpur Lewat Konser Teatrikal dan Kolaborasi Spektakuler (Foto: Ist)
JAKARTA - Band emo asal Bandung, For Revenge, kembali mencuri perhatian lewat konser emosional bertajuk For Revenge Ada Selamanya Live in KL yang digelar di Zepp Kuala Lumpur pada Minggu malam (4/5/2025). Dibawa oleh Rockstage Entertainment, ini menjadi kali keempat For Revenge tampil di Malaysia dan kedua kalinya di venue bergengsi tersebut.

Selama dua jam penuh, For Revenge menyuguhkan pertunjukan teatrikal yang jauh lebih megah dari penampilan sebelumnya. Boniex Noer (vokal), Arief Ismail (gitar), Izha Muhammad (bass), dan Archims Pribadi (drum) membuka konser dengan Overture megah yang langsung membakar semangat ribuan penonton. Lagu-lagu seperti Serana, Derana, Sadrah, dan Pulang mengalir deras dengan penuh emosi. Suara gemuruh penonton yang ikut bernyanyi dari awal hingga akhir menciptakan momen magis yang sulit dilupakan.

For Revenge Getarkan Kuala Lumpur Lewat Konser Teatrikal dan Kolaborasi Spektakuler
For Revenge Getarkan Kuala Lumpur Lewat Konser Teatrikal dan Kolaborasi Spektakuler

Kolaborasi Spesial Bersama Artis Lokal Malaysia

Salah satu puncak konser malam itu adalah kolaborasi istimewa dengan dua musisi lokal berbakat. Adriana Cinta, penyanyi Malaysia dengan vokal penuh perasaan, naik ke panggung membawakan lagu Menunggu Giliran bersama For Revenge. Harmonisasi vokal antara Adriana dan Boniex menciptakan atmosfer intim yang begitu menyentuh.

Tak kalah memikat, Vanessa Reynauld—pemenang Anugerah Industri Muzik 23 (AIM23) untuk kategori Best New Artist—muncul membawakan Jakarta Hari Ini. Kolaborasi ini menjadi kejutan manis bagi para penggemar. Vanessa yang tampil dengan energi dan kharisma tinggi, sukses membaur dengan nuansa sendu khas For Revenge, menjadikan lagu tersebut terasa sangat relevan dan hidup di hadapan publik Malaysia.

Pertunjukan Teatrikal Penuh Emosi

Konser ini bukan hanya pertunjukan musik biasa, tapi pengalaman emosional yang menyentuh banyak hati. Dengan pencahayaan dramatis, visual panggung yang menggambarkan tema patah hati, serta interaksi Boniex yang sangat personal dengan penonton, For Revenge berhasil menyajikan konser bernuansa teatrikal.

“Kami ingin konser ini bukan sekadar pertunjukan musik, tapi sebuah pengalaman yang membawa penonton merasakan setiap cerita di lagu kami,” ujar Boniex usai konser.

Talib Othman selaku Pengarah Urusan Rockstage Entertainment menyebut konsep ini sebagai bentuk “terapi emosi” bagi para penggemar. Ia menambahkan, “For Revenge berhasil menciptakan ruang di mana penonton bisa melepaskan perasaan terpendam mereka melalui musik. Kolaborasi dengan Adriana dan Vanessa juga memberi warna lokal yang memperkaya pertunjukan.”

 

