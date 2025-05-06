Haji Faisal Bersyukur Hubungan Fuji dan Verrell Dapat Dukungan Netizen

JAKARTA - Ayah Fujianti Utami, Haji Faisal, mengaku bersyukur kedekatan anaknya dengan Verrell Bramasta mendapat dukungan dari kalangan netizen. Namun, Faisal belum menjelaskan secara gamblang kemana arah dari hubungan putrinya itu.

Faisal sendiri mendukung apapun hubungan yang terjalin antara Fuji dan Verrell, asalkan tetap membawa pengaruh positif bagi keduanya.

"Bersyukur adanya support dan dukungan dari masyarakat atas pertemanan anak saya dengan Verrell, kami berterima kasih. Namanya anak muda, yang hidup dari media sosial, tentu mereka sering bikin vlog bareng, bagi kami sebagai orangtua, untuk yang mendukung kami ucapkan terima kasih," kata Faisal di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Respons Faisal soal kedekatan Fuji dan Verrell pun langsung ditanggapi Venna Melinda. Sebab saat itu, mereka bertemu usai menjadi bintang tamu bersama di salah satu televisi swasta.

Berbeda dari Faisal, Venna lebih blak-blakan mengaku senang melihat kedekatan Verrell dan sang selebgram. Dia bahkan tak sungkan menyanjung sosok Fuji langsung dihadapan orangtuanya.

"Aku senang dengan orang yang bisa membuat suasana senang, yang vibes-nya positif, yang kreatif, jadi kalau aku ngobrol sama Uti (Fuji) itu aku banyak belajar juga gimana kita tetap bisa eksis, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif," ujar Venna Melinda.