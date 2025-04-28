Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba

JAKARTA - Polisi menegaskan, Jonathan Frizzy tak terlibat dalam kasus narkoba. Adapun zat etomidate yang dikaitkan dengan sang aktor merupakan obat keras yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

“Bukan narkotika. Cairan vape yang mengandung zat etomidate itu masuknya dalam Undang-Undang Kesehatan,,” kata Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald Sipayung dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Senin (28/4/2025).

Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)

Ronald menambahkan, tiga pelaku berinisial BTR, ER, dan EDS -yang kini telah ditahan- juga diduga melanggar UU Kesehatan. Sementara Jonathan telah dimintai keterangannya oleh Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta, pada 17 April silam.

“Satresnarkoba dan Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan masuknya sejumlah vape berisikan obat keras jenis etomidate dari luar negeri, pada Maret 2025,” kata Kasat Narkoba AKP Michael K. Tandayu, pada Senin (28/4/2025).

Michael menambahkan, Jonathan Frizzy seharusnya melakukan pemeriksaan kedua, pada 21 April 2025. Namun karena sedang sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, sang aktor meminta penjadwalan ulang.