Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |21:36 WIB
Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba
Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menegaskan, Jonathan Frizzy tak terlibat dalam kasus narkoba. Adapun zat etomidate yang dikaitkan dengan sang aktor merupakan obat keras yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

“Bukan narkotika. Cairan vape yang mengandung zat etomidate itu masuknya dalam Undang-Undang Kesehatan,,” kata Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald Sipayung dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Senin (28/4/2025).

Jonathan Frizzy
Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)

Ronald menambahkan, tiga pelaku berinisial BTR, ER, dan EDS -yang kini telah ditahan- juga diduga melanggar UU Kesehatan. Sementara Jonathan telah dimintai keterangannya oleh Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta, pada 17 April silam.

“Satresnarkoba dan Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan masuknya sejumlah vape berisikan obat keras jenis etomidate dari luar negeri, pada Maret 2025,” kata Kasat Narkoba AKP Michael K. Tandayu, pada Senin (28/4/2025).

Michael menambahkan, Jonathan Frizzy seharusnya melakukan pemeriksaan kedua, pada 21 April 2025. Namun karena sedang sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, sang aktor meminta penjadwalan ulang.

Benny Simanjuntak dan Jonathan Frizzy
Polisi Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178668/jonathan_frizzy-tya7_large.jpg
Jonathan Frizzy Siap Nikahi Ririn Dwi Ariyanti setelah Bebas dari Penjara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172298/jonathan_frizzy-amgy_large.jpg
Jonathan Frizzy Syok Dituntut 1 Tahun Penjara Imbas Kasus Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162618/jonathan_frizzy-lZBc_large.jpg
Polisi Sebut Jonathan Frizzy Aktor Utama di Balik Pengiriman Vape Isi Obat Keras ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162577/jonathan_frizzy-9DOm_large.jpg
Jonathan Frizzy Akui Bawa 10 Vape Ilegal, Klaim Tak Tahu Isinya Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138494/jonathan_frizzy-08Fp_large.jpg
5 Artis Cantik Pernah Dekat dengan Jonathan Frizzy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136648/jonathan_frizzy-Nj8P_large.jpg
Jonathan Frizzy Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Obat Keras dalam Vape, Ini Penjelasan Polisi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement