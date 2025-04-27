Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |06:18 WIB
Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank
Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Iffet Veceha atau yang akrab disapa Bunda Iffet meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Slank. Bunda Iffet dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/4/2025).

Di tengah suasana duka, Kaka dan Bimbim membagikan cerita istimewa tentang kejutan yang telah disiapkan Bunda Iffet untuk mereka. Rupanya, jauh sebelum wafat, Bunda Iffet diam-diam mencetak 100 kaus putih bertuliskan “Ivas”, lengkap dengan inisial dan nama panggilan sayang dari suaminya.

“Di tahun 2017 sebelum pandemi, Bunda diam-diam mencetak baju ini. Ada inisial namanya, ada juga panggilan dari suaminya,” cerita Kaka di TPU Karet Bivak, Senin (28/4/2025).

Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank
Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank

Kaka mengatakan, seluruh kaus tersebut dibuat khusus untuk keluarga besar Slank, sebagai wujud cinta dan perhatian Bunda Iffet kepada mereka.

Pada prosesi pemakaman, keluarga dan personel Slank kompak mengenakan kaus putih lengan panjang tersebut sebagai penghormatan terakhir.

“Bunda itu benar-benar terlibat dalam kehidupan kita semua,” ujar Kaka dengan suara penuh haru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162619/bimbim_slank-iu5W_large.jpg
Bimbim Slank Kenang Bunda Iffet di Momen Ulang Tahun ke-88 Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/33/3134260/bunda_iffet-s9RX_large.jpeg
Kaka Slank Tahan Tangis Kenang Perjuangan Bunda Iffet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134084/bunda_iffet-DjLi_large.jpg
Bunda Iffet Akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/17/33/1465732/rahasia-bunda-iffet-tetap-awet-muda-di-usia-79-tahun-oZg4BLR6SK.jpg
Rahasia Bunda Iffet Tetap Awet Muda di Usia 79 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/17/33/1465691/doa-slank-di-usia-bunda-iffet-ke-79-TxPmR6LQHM.jpg
Doa Slank di Usia Bunda Iffet ke-79
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/17/33/1465641/bunda-iffet-dapat-kejutan-dari-dwi-sasono-dan-deva-mahendra-yQGSW6i4W2.jpg
Bunda Iffet Dapat Kejutan dari Dwi Sasono dan Deva Mahendra
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement