Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank

Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepergian Iffet Veceha atau yang akrab disapa Bunda Iffet meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Slank. Bunda Iffet dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/4/2025).

Di tengah suasana duka, Kaka dan Bimbim membagikan cerita istimewa tentang kejutan yang telah disiapkan Bunda Iffet untuk mereka. Rupanya, jauh sebelum wafat, Bunda Iffet diam-diam mencetak 100 kaus putih bertuliskan “Ivas”, lengkap dengan inisial dan nama panggilan sayang dari suaminya.

“Di tahun 2017 sebelum pandemi, Bunda diam-diam mencetak baju ini. Ada inisial namanya, ada juga panggilan dari suaminya,” cerita Kaka di TPU Karet Bivak, Senin (28/4/2025).

Sebelum Meninggal, Bunda Iffet Bikin Ini untuk Keluarga Besar Slank

Kaka mengatakan, seluruh kaus tersebut dibuat khusus untuk keluarga besar Slank, sebagai wujud cinta dan perhatian Bunda Iffet kepada mereka.

Pada prosesi pemakaman, keluarga dan personel Slank kompak mengenakan kaus putih lengan panjang tersebut sebagai penghormatan terakhir.

“Bunda itu benar-benar terlibat dalam kehidupan kita semua,” ujar Kaka dengan suara penuh haru.