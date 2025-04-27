Advertisement
Kaka Slank Tahan Tangis Kenang Perjuangan Bunda Iffet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |05:12 WIB
Kaka Slank Tahan Tangis Kenang Perjuangan Bunda Iffet
Kaka Slank Tahan Tangis Kenang Perjuangan Bunda Iffet (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kaka, vokalis Slank, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat mengenang sosok Bunda Iffet yang telah berpulang. Seusai prosesi pemakaman, Kaka membagikan kenangannya tentang peran besar sang ibunda, baik untuk dirinya pribadi maupun untuk Slank.

“Bunda tidak pernah menyerah dengan kebandelan dan kebodohanku. Bunda juga selalu menjadi bundanya Slank, yang tetap bertahan meskipun Slank dalam kondisi rusak berat,” ujar Kaka dengan suara bergetar di TPU Karet Bivak, Minggu 27 April 2025.

Kaka Slank Tahan Tangis Kenang Perjuangan Bunda Iffet
Kaka Slank Tahan Tangis Kenang Perjuangan Bunda Iffet

Sambil menahan tangis, Kaka menceritakan detik-detik terakhir kepergian Bunda Iffet. Ia mengatakan sang ibunda pergi dengan tenang hingga menghembuskan napas terakhirnya.

“Bunda sampai last breath, dari normal sampai akhirnya hilang,” ungkap Kaka penuh haru.

