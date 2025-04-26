Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Jatuh dari Sapi Seberat 1 Ton, Irfan Hakim Panik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |07:08 WIB
Raffi Ahmad Jatuh dari Sapi Seberat 1 Ton, Irfan Hakim Panik
Irfan Hakim
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad belum lama ini mengalami insiden saat berada di peternakan milik Irfan Hakim. Dalam sebuah sesi syuting, Raffi jatuh dari sapi seberat 1 ton dan tubuhnya menghantam benda keras di bawahnya, membuatnya merasakan sakit di beberapa bagian tubuh.

Melihat kejadian itu, Irfan Hakim langsung syok. Ia dengan sigap berlari menolong sahabatnya yang terjatuh.

"Gue tegang banget, takut Raffi kenapa-napa," ujar Irfan lewat akun Instagram-nya, @irfanhakim75, Sabtu (26/4/2025).

Raffi Ahmad Jatuh dari Sapi Seberat 1 Ton, Irfan Hakim Takut
Raffi Ahmad Jatuh dari Sapi Seberat 1 Ton, Irfan Hakim Takut

Irfan menceritakan insiden tersebut terjadi saat mereka bersiap untuk syuting di kandang sapinya. Dalam skenario, Irfan dan Raffi seharusnya menunggangi sapi itu bersama-sama.

"Aku bilang gak usah, gak usah. Selain kasihan sama sapinya, aku pikir lebih baik satu orang aja yang naik," jelas Irfan.

Setelah Raffi terjatuh, Irfan langsung memeriksa kondisi tubuh sahabatnya itu. Raffi menunjukkan sejumlah luka memar, bahkan ada benjolan di kepalanya. Irfan pun semakin prihatin dan khawatir dengan kondisi Raffi.

Halaman:
1 2
