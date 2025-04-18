Jessica Wongso Buka Akun Lama, Tanya Elon Musk Cara Main X

JAKARTA - Jessica Wongso kembali aktif di media sosial usai keluar dari penjara, pada 18 Agustus 2024. Setelah membuka akun TikTok dan Instagram, kini dia membuka kembali akun X miliknya yang dibuat pada 2014.

Hal itu diketahui ketika akun @jesskwongso tampak mengomentari cuitan Elon Musk. Pada 17 April 2025, pemilik Tesla itu tampak membagikan video tentang bagaimana Grok bisa mengingat setiap pencarian para penggunanya.

Dari 8.200 komentar, Jessica Wongso tampak ikut mengomentari cuitan Elon Musk tersebut. “Teach me how to use X (Ajari aku menggunakan X),” katanya seperti dikutip dari X, pada Jumat (18/4/2025).

Jessica Wongso

Meski tidak dibalas oleh Elon Musk, namun seorang warganet tampak membantu Jessica dengan memberikan informasi menggunakan aplikasi X lewat Grok. Bot AI tersebut kemudian memberikan tutorial cara bermain X.

Sebelum diambil alih oleh Elon Musik, aplikasi X dulunya bernama Twitter. Seiring perkembangan zaman, banyak yang berubah dari aplikasi tersebut hingga tambahan fitur canggih seperti bot AI, Grok.

Momen Jessica Wongso kembali bermain aplikasi X ini mengundang komentar para netizen. Beberapa warganet ikut berinteraksi dengannya bahkan menanyakan kabar dirinya.*

(SIS)