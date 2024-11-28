Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Wongso Buka Akun TikTok, Netizen Kaget Langsung Centang Biru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |13:00 WIB
Jessica Wongso Buka Akun TikTok, Netizen Kaget Langsung Centang Biru
Jessica Wongso Buka Akun TikTok, Cover Lagu Daniel Caesar Langsung FYP
JAKARTA - Jessica Wongso membuka akun TikTok setelah bebas dari penjara, pada 18 Agustus silam. Akun @jessica.k.wongso itu kini sudah berstatus verified dan memiliki 95.400 follower

Pada 26 November 2024, Jessica mengunggah sebuah video cover di mana dia memamerkan vokal lembutnya yang manis. Dalam video itu, dia mengcover lagu berjudul Always milik Daniel Caesar.  

“Ada saat di mana semuanya diambil dalam sekejap. Tapi musik adalah salah satu hal yang tidak akan bisa pergi dan akan selalu menjadi penghibur hati,” ujarnya sebagai caption unggahannya tersebut.

Video tersebut kemudian mendulang 763.200 likes dan ditonton lebih dari 9,9 juta kali. Tak hanya bernyanyi, Jessica juga memamerkan kemampuannya bermain gitar lewat video berbeda. 

Jessica Wongso
Jessica Wongso Buka Akun TikTok, Cover Lagu Daniel Caesar Langsung FYP. (Foto: TikTok/@jessica.k.wongso)

Jessica Wongso memainkan lagu Life Goes On yang dipopulerkan oleh boy group K-Pop, BTS. “Masih belajar, mohon maklum. Jessica Wongso masih belajar,” tulisnya sebagai caption unggahan.

Halaman:
1 2
