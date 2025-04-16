Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Clara Riva Menjawab Curhatan Lewat Lagu Penuh Perasaan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |02:16 WIB
Clara Riva Menjawab Curhatan Lewat Lagu Penuh Perasaan
Clara Riva Menjawab Curhatan Lewat Lagu Penuh Perasaan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Musisi sekaligus penulis lagu Clara Riva kembali menghadirkan karya yang tak hanya kreatif, tetapi juga menyentuh hati. Lewat program bertajuk #hatilara, Clara membuka ruang aman bagi siapa pun yang ingin berbagi kisah cinta mereka—cukup dengan mengirimkan curhatan melalui DM Instagram disertai tagar #hatilara dan #curhatinlaguclara.

Dikenal dengan lirik-lirik yang jujur dan penuh emosi, Clara mengolah cerita-cerita nyata dari para pengikutnya menjadi lagu-lagu pendek yang personal dan mengena. Hingga kini, sudah tiga episode #hatilara ditayangkan, dan masing-masing menyuguhkan satu curhatan yang diterjemahkan menjadi lagu dengan pendekatan yang empatik.

Clara Riva Menjawab Curhatan Lewat Lagu Penuh Perasaan
Clara Riva Menjawab Curhatan Lewat Lagu Penuh Perasaan

“Dari proses mendalami curhatan-curhatan itu pula, lahirlah inspirasi untuk single terbaru Clara yang berjudul Waktunya Pas. Lagu ini berbicara tentang tekanan sosial yang kerap dirasakan banyak orang, terutama soal pertanyaan klasik: Kapan menikah?,” ujar Clara.

Pertanyaan semacam itu biasanya makin sering muncul di momen kumpul keluarga, seperti saat Lebaran. Clara membungkus keresahan tersebut dalam lagu dengan lirik yang jujur dan aransemen yang ringan namun tetap mengena.

Waktunya Pas dijadwalkan rilis dalam waktu dekat. Clara berharap, lagu ini bisa menjadi pengingat dan penguat bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing dalam mencintai dan menjalani hidup. Bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi tentang kapan waktunya pas.

(aln)

