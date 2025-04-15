Berbunga-bunga Sendiri, Curhat Aruma tentang Perhatian yang Tak Dihargai

JAKARTA - Setelah merilis album Berbunga pada Juni 2024 lalu, Aruma kembali menyapa para penggemarnya lewat single terbaru berjudul Berbunga-bunga Sendiri. Lagu ini diciptakan bersama Petra Sihombing dan menjadi bentuk ekspresi emosional dari Aruma tentang perasaan kecewa saat perhatian yang diberikan kepada seseorang ternyata tak mendapat respon yang diharapkan.

Proses kreatif single ini cukup singkat namun intens. Demo lagu ini dibuat hanya dalam waktu 6 hingga 8 jam saat Aruma berada di Bali. Meski begitu, proses produksi secara keseluruhan—mulai dari komposisi musik, rekaman, hingga tahap mixing dan mastering—memakan waktu sekitar tiga bulan.

“Pengerjaan lagunya sebenarnya cepat, hanya satu hari. Yang lama justru bagian rekamannya, supaya hasil akhirnya bisa memuaskan pendengar yang sudah menantikan karya baruku setelah album Juni lalu,” ujar Aruma.

Lagu Berbunga-bunga Sendiri mengangkat kisah yang emosional. Aruma mengaku, saat proses rekaman, ia harus menyanyi dengan luapan emosi yang lebih kuat dari biasanya.

“Di bagian akhir lagu, aku sampai harus teriak dengan nada marah. Ini jadi tantangan besar karena aku biasanya lebih nyaman menyanyi dengan penuh perasaan, bukan meledak-ledak. Untungnya, prosesnya bisa lancar berkat dukungan tim label,” katanya.

Nama lengkapnya, Nidewi Aruman, mungkin belum lama ini dikenal publik, namun perjalanannya di dunia musik terus menunjukkan perkembangan. Setelah merilis EP dan album, Aruma kini lebih peka terhadap tren musik yang sedang berkembang agar karyanya tetap relevan di telinga pendengar.

“Aku selalu menikmati proses menciptakan musik, apa pun hasil akhirnya. Aku buat semuanya dengan cinta. Harapanku, perasaan tulus yang kutuangkan bisa sampai ke hati pendengar,” tuturnya.

Terkait penundaan rilis single barunya hingga April 2025, Aruma mengungkapkan bahwa dirinya memang sedang memperdalam ilmu menulis lagu yang baik. Ia juga menyebut bahwa Berbunga-bunga Sendiri hadir dengan nuansa musik yang lebih segar.

“Aku merasa lagu ini beda dari lagu-laguku sebelumnya. Tapi untungnya, suaraku tetap cocok untuk tipe musik seperti ini, dan kebetulan aku memang lagi suka lagu-lagu dengan warna seperti ini.”