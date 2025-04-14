Alya Rohali Berduka, Ibunda Meninggal Dunia

JAKARTA – Dunia hiburan Tanah Air kembali berduka. Ibunda dari aktris dan presenter Alya Rohali, Hj. Atit Tresnawati binti Barnas Alibasyah, meninggal dunia pada Senin, 14 April 2025, sekitar pukul 08.38 WIB di Jakarta.

Kabar duka ini disampaikan oleh kakak Alya, Yuanita Rohali, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Yuanita juga membagikan beberapa momen kenangan bersama almarhumah sang ibu.

"Telah meninggal Mamah/Enin/Uyut kami tercinta, Hj. Atit Tresnawati binti Barnas Alibasyah, pada hari Senin, 14 April 2025 pukul 08.38 di Jakarta," tulis Yuanita.

Ia pun memanjatkan doa terbaik untuk sang ibunda. "Semoga rahimahallah husnul khotimah, dicatat amal baiknya dalam iliyyin, diampuni kesalahan-kesalahannya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya, dijauhkan dari azab kubur, dimudahkan hisabnya, dijauhkan dari api neraka, dan ditempatkan di surga Allah," lanjutnya.