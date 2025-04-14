Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Impian Terwujud, Farrel Hilal Bakal Kolaborasi di Java Jazz Festival 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |00:14 WIB
Impian Terwujud, Farrel Hilal Bakal Kolaborasi di Java Jazz Festival 2025 (Foto: Ist)
Impian Terwujud, Farrel Hilal Bakal Kolaborasi di Java Jazz Festival 2025 (Foto: Ist)
JAKARTA - Farrel Hilal, penyanyi R&B dan soul, siap kembali memeriahkan panggung Java Jazz Festival 2025. Tahun ini, Farrel datang dengan semangat baru—mewujudkan impiannya untuk tampil dalam format kolaborasi bersama sejumlah musisi pilihan.

“Saya selalu bermimpi bisa tampil di Java Jazz dengan konsep kolaborasi,” ujar Farrel dalam wawancara eksklusif. “Buat saya, ini bukan sekadar tampil bareng, tapi menyatukan jiwa-jiwa musik yang berbeda menjadi sesuatu yang segar dan menarik.”

Rasa antusias Farrel pun tak bisa disembunyikan saat tahu rencana ini mulai mendekati kenyataan. Meski belum bisa membocorkan siapa saja yang akan bergabung di atas panggung bersamanya, Farrel yakin tiap kolaborator akan membawa karakter musik yang unik.

Impian Terwujud, Farrel Hilal Bakal Kolaborasi di Java Jazz Festival 2025
Impian Terwujud, Farrel Hilal Bakal Kolaborasi di Java Jazz Festival 2025

“Kolaborasi ini pasti akan penuh warna karena masing-masing musisi punya vibe yang beda,” jelasnya. “Saya super excited, tapi juga cukup deg-degan karena ini tanggung jawab besar untuk bikin semuanya nyatu.”

Farrel membayangkan penampilannya kali ini seperti sebuah percakapan musikal—di mana setiap suara punya ruang untuk bersinar, tapi tetap harmonis sebagai satu kesatuan.

Yang membuat konsep ini semakin menarik adalah rencana membawakan lagu-lagu hits tahun 2000-an, dikemas ulang dengan aransemen modern. 

Telusuri berita celebrity lainnya
