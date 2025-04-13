Green Day Beri Dukungan ke Palestina saat Manggung di Coachella 2025, Netizen Terharu

Green Day beri dukungan ke Palestina saat manggung di Coachella 2025, netizen terharu. (Foto: @queefistt)

JAKARTA - Grup musik Amerika Serikat, Green Day kembali menuai simpati dari publik. Band punk rock yang digawangi Billie Joe Amstrong ini terang-terangan memberikan dukungan mereka untuk Palestina saat manggung di Coachella 2025.

Momen Green Day memberikan dukungan untuk Palestina ini pun viral dan mengudang simpati publik. Salah satu videonya viral usai diunggah akun X, @queefistt.

Billie Joe Amstrong dkk menunjukkan dukungan tersebut saat menyanyikan lagu Jesus of Suburbia. Liriknya pun diubah menjadi sebuah ucapan hangat dan dukungan untuk anak-anak di Palestina.

“Running away from pain like the kids from Palestine, tales from another broken,” ucap Billie di atas panggung.

Lirik tersebut memiliki makna ketika anak-anak Palestina juga berjuang untuk berlari dari rasa sakit dan kepedihan mereka. Green Day pun menyanyikannya dengan lantang di tengah ribuan penonton.

Saat merubah lirik lagu tersebut, para penonton pun riuh menyambut dukungan Green Day untuk anak-anak di Palestina ini. Mereka bersorak sorai saat Green Day terang-terangan memberikan dukungan untuk Palestina di atas panggung Coachella 2025.

Sebagai informasi, Green Day merupakan salah satu grup musik yang vokal akan isu politik dan kemanusiaan. Band ternama ini tak ragu untuk menyuarakan dukungan mereka pada Palestina di event besar seperti Coachella.