Kisruh Royalti, Ahmad Dhani Minta Maaf Setelah Sebut Penyanyi Lain Maling

JAKARTA – Musisi Ahmad Dhani akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah sempat melabeli sejumlah penyanyi sebagai “maling” karena menyanyikan lagu tanpa izin penciptanya.

Permintaan maaf tersebut ia sampaikan dalam sebuah debat terbuka bersama Rayen Pono dan Kadri Mohamad yang membahas tata kelola royalti musik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Saya mau minta maaf, ini di depan umum ya. Saya minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin," ujar Dhani di hadapan para peserta debat.

Kisruh Royalti, Ahmad Dhani Minta Maaf Setelah Sebut Penyanyi Lain Maling

Meski demikian, Dhani tetap mempertahankan pendapat bahwa tindakan membawakan lagu tanpa izin dapat merugikan pencipta lagu. Ia bahkan meminta masukan dari publik untuk memilih kata yang lebih tepat, alih-alih menyebutnya “maling”.

"Saya mau minta komentar dari netizen. Kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu disebutnya apa? Supaya saya bisa menyebutnya dengan kata yang lebih tepat," ucapnya.

Ia lalu menoleh kepada Rayen Pono, meminta saran soal pilihan kata yang lebih bijak. "Lo bisa bantuin nggak? Kita minta tolong aja, mungkin Rayen ada kata yang lebih wise," lanjutnya.