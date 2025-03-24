Biodata dan Agama Celine Evangelista, Artis Cantik Berdarah Italia yang Pilih Jadi Mualaf

Biodata dan Agama Celine Evangelista, Artis Cantik Berdarah Italia yang Pilih Jadi Mualaf. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)

JAKARTA - Biodata dan Agama Celine Evangelista menarik perhatian publik ketika sang artis akhirnya mengumumkan keputusannya memeluk agama Islam melalui Instagram, pada 13 Maret 2025.

Dalam unggahannya, Celine memperlihatkan perjalanannya ke Tanah Suci. Sebuah perjalanan iman yang penuh haru ketika ibu empat anak tersebut menangis saat mencium Kakbah.

“Mempelajari dan memperdalam agama yang diberikan Allah, setelah sekian lama saya simpan sebagai privasi,” ujarnya dalam unggahan tersebut

Celine Evangelista menegaskan memeluk agama Islam bukan karena keluarga, tak pula karena ingin menikah dengan seorang pria muslim. Perjalanan mengenal Islam, menurutnya, murni berasal dari hatinya.

“Saya memilih mendalami dan mempelajari agama Islam tanpa banyak dipengaruhi orang. Saya ingin iman saya benar-benar tulus dari hati,” tuturnya lagi.

Biodata dan Agama Celine Evangelista

Celine Evangelista Monica Maureen Ricci lahir dari pasangan Maurro Ricci dan Vincentia Nurul di Roma, Italia, pada 2 April 1992. Ia lahir dan dibesarkan dalam pengaruh agama Katolik.

Namun keluarganya dari garis ibu memiliki pengaruh agama Islam yang sangat kuat. Kakek buyutnya, Fadeli Luran, merupakan tokoh pemersatu umat Islam di Sulawesi Selatan.

Di usia remaja, Celine Evangelista menyadari, ayahnya yang kerap kerja berpindah-pindah tak lagi pernah pulang ke rumah. Sejak itu, dia tak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan sang ayah.

Biodata dan Agama Celine Evangelista. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)

Celine Evangelista yang masih berusia 11 tahun pun terjun ke dunia hiburan dengan membintangi sinetron Inikah Rasanya. Hal itu dilakukannya untuk membantu perekonomian sang ibu yang seorang single parent.

Saat usianya 13 tahun, Celine yang memiliki masalah keluarga memilih hidup sendiri dan mengembangkan kariernya ke dunia modeling. Kesibukannya di dunia hiburan pun berpengaruh pada pendidikannya.

“Aku memilih kerja karena keluarga aku lagi terpuruk banget. Selain itu, aku juga sedang ada masalah keluarga. Makanya, hanya tamat SMP doang,” ujarnya dalam podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 29 November 2021.

Saat usianya 15 tahun, Celine Evangelista berusaha mencari keberadaan sang ayah lewat Facebook, namun hasilnya nihil. Celine kemudian berhasil menemukan sang ayah lewat aplikasi Skype.

Biodata dan Agama Celine Evangelista. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)

Maurro Ricci yang kembali ke Italia dan memiliki keluarga baru kemudian datang menemui Celine ke Indonesia. Hubungan anak dan ayah itu pun kembali terjalin dengan harmonis.

Setelahnya, karier akting Celine Evangelista semakin berkibar. Dari sinetron dan modelling, dia kemudian membintangi sederet film layar lebar, seperti En6m, Kutukan Suster Ngesot, hingga Ruqyah: The Exorcism.

Kini, Celine mengembangkan talentanya di dunia hiburan dengan terjun ke industri televisi dengan menjadi host berbagai program TV, dari infotainment hingga sketsa komedi.