Penampilan Pecah Mesa Hira Bawakan Lagu The Potters di Indonesian Idol Season XIII

Penampilan pecah Mesa Hira membawakan lagu Keterlaluan dari The Potters di panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Mesa Hira merupakan salah satu kontestan yang dinantikan penonton di Indonesian Idol Season XII, pada Senin (24/3/2025) malam. Setelah berduet dengan Shabrina Leanor, kini dia tampil solo membawakan lagu Keterlaluan milik The Potters.

Menariknya, komposer Andi Rianto memegang peran besar dalam mengaransemen lagu tersebut untuk Mesa. Dengan percaya diri, Mesa membawakan lagu tersebut dan membuat penonton di studio riuh.

Bak lady rocker, suara garang Mesa berhasil membuat penonton hingga judges terpukau. Salah satu judges yang terpukau dengan aksi panggung dan vokal khas Mesa adalah Maia Estianty. “Belum ada lady rock seperti kamu. Pertahankan itu. Sudah tak ada lagi,” ujarnya.

Tak cuma Maia, David Bayu yang menjadi judges tamu di Indonesian Idol Season XIII malam ini juga terkesima dengan penampilan Mesa Hira. Tak hanya suaranya yang mengesankan, stage act Mesa yang lincah dan energik pun buat David Bayu kepincut.

David memuji juga terpukau dengan kestabilan suara Mesa di atas panggung. “Kamu bisa menguasai panggung dan menjaga kestabilan vokal sekaligus,” kata David memuji.

Malam ini, ada enam peserta Indonesian Idol Season XIII yang tampil. Mereka adalah Mesa Hira, Shabrina, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, dan Fajar Noor. Perjuangan mereka pun akan semakin panas dan ketat.

Karena itu, pastikan mendukung kontestan jagoan Anda dengan memberikan voting lewat aplikasi RCTI+.**

(SIS)