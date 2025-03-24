Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penampilan Pecah Mesa Hira Bawakan Lagu The Potters di Indonesian Idol Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |23:39 WIB
Penampilan Pecah Mesa Hira Bawakan Lagu The Potters di Indonesian Idol Season XIII
Penampilan pecah Mesa Hira membawakan lagu Keterlaluan dari The Potters di panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Mesa Hira merupakan salah satu kontestan yang dinantikan penonton di Indonesian Idol Season XII, pada Senin (24/3/2025) malam. Setelah berduet dengan Shabrina Leanor, kini dia tampil solo membawakan lagu Keterlaluan milik The Potters.

Menariknya, komposer Andi Rianto memegang peran besar dalam mengaransemen lagu tersebut untuk Mesa. Dengan percaya diri, Mesa membawakan lagu tersebut dan membuat penonton di studio riuh. 

Bak lady rocker, suara garang Mesa berhasil membuat penonton hingga judges terpukau. Salah satu judges yang terpukau dengan aksi panggung dan vokal khas Mesa adalah Maia Estianty. “Belum ada lady rock seperti kamu. Pertahankan itu. Sudah tak ada lagi,” ujarnya.

Indonesian Idol Season XIII
Penampilan pecah Mesa Hira membawakan lagu Keterlaluan dari The Potters di panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Tak cuma Maia, David Bayu yang menjadi judges tamu di Indonesian Idol Season XIII malam ini juga terkesima dengan penampilan Mesa Hira. Tak hanya suaranya yang mengesankan, stage act Mesa yang lincah dan energik pun buat David Bayu kepincut.

David memuji juga terpukau dengan kestabilan suara Mesa di atas panggung. “Kamu bisa menguasai panggung dan menjaga kestabilan vokal sekaligus,” kata David memuji.

Malam ini, ada enam peserta Indonesian Idol Season XIII yang tampil. Mereka adalah Mesa Hira, Shabrina, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, dan Fajar Noor. Perjuangan mereka pun akan semakin panas dan ketat.

Karena itu, pastikan mendukung kontestan jagoan Anda dengan memberikan voting lewat aplikasi RCTI+.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement