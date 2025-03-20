Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |07:02 WIB
Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya
Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya (Foto: IG Vicky)
A
A
A

JAKARTA - Vicky Prasetyo memiliki tradisi unik setiap Hari Raya Idul Fitri. Sebelum menunaikan shalat Ied, ia berencana menjalani mandi kembang di kampung halamannya, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Vicky, mandi kembang ini memiliki makna tersendiri. Ia meyakini bahwa tradisi tersebut adalah simbol penyucian diri agar kembali dalam keadaan fitri. Setelah itu, ia juga akan melakukan ziarah ke makam keluarga.

"Jadi mandi kembang di Cikarang itu beda. Sebelum shalat Ied, memang kita harus mandi kembang supaya harum semuanya, kembali ke fitrah, kembali jadi pribadi yang baru. Setelah itu lanjut ke makam, karena keluarga saya banyak yang dimakamkan di sana," ujar Vicky di kawasan Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Idul Fitri, Ini Alasannya
Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Idul Fitri, Ini Alasannya

Selain menjalankan tradisi mandi kembang dan ziarah, Vicky juga telah menyiapkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk keluarga serta para karyawannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187207/vicky_prasetyo-4g9o_large.jpg
Insanul Fahmi Nangis Perselingkuhannya Terkuak, Vicky Prasetyo: Kalau Nakal Jangan Cengeng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170697/kalina_oktarani_dan_vicky_prasetyo-szhj_large.jpg
Vicky Prasetyo Minta Kalina Oktarani Move On darinya: Setop Jual Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124346/vicky_prasetyo-wi8p_large.jpg
Tak Ada yang Urus, Vicky Prasetyo Berat Jalani Ramadhan Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124304/vicky_prasetyo-vY9J_large.jpg
Lebaran, Vicky Prasetyo Siapkan THR Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011739/anak-vicky-prasetyo-masuk-rumah-sakit-gegara-dbd-dan-gejala-tipes-gojYCjpxnC.jpeg
Anak Vicky Prasetyo Masuk Rumah Sakit Gegara DBD dan Gejala Tipes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/33/3007952/vicky-prasetyo-dan-mantan-istri-pertama-kompak-hadiri-wisuda-anak-k7Sq2ihmmV.jpg
Vicky Prasetyo dan Mantan Istri Pertama Kompak Hadiri Wisuda Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement