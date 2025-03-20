Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya

JAKARTA - Vicky Prasetyo memiliki tradisi unik setiap Hari Raya Idul Fitri. Sebelum menunaikan shalat Ied, ia berencana menjalani mandi kembang di kampung halamannya, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Vicky, mandi kembang ini memiliki makna tersendiri. Ia meyakini bahwa tradisi tersebut adalah simbol penyucian diri agar kembali dalam keadaan fitri. Setelah itu, ia juga akan melakukan ziarah ke makam keluarga.

"Jadi mandi kembang di Cikarang itu beda. Sebelum shalat Ied, memang kita harus mandi kembang supaya harum semuanya, kembali ke fitrah, kembali jadi pribadi yang baru. Setelah itu lanjut ke makam, karena keluarga saya banyak yang dimakamkan di sana," ujar Vicky di kawasan Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

Selain menjalankan tradisi mandi kembang dan ziarah, Vicky juga telah menyiapkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk keluarga serta para karyawannya.