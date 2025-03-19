Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Semangat Ramadhan, Aruma Targetkan Lebih Sering Tarawih di Masjid

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |00:04 WIB
JAKARTA - Ramadhan tahun ini menjadi momen istimewa bagi penyanyi Aruma. Ia bertekad menjalani ibadah dengan lebih maksimal, baik untuk memperkuat keimanan maupun menjaga kesehatannya. Salah satu resolusinya adalah lebih sering melaksanakan salat tarawih di masjid.

"Aku pengin banget Ramadhan tahun ini lebih banyak tarawih di masjid. Karena biasanya kan tarawih di rumah," ujar Aruma.

Di tengah kesibukannya beribadah, Aruma juga tetap fokus menyelesaikan tugas akhir (TA) yang saat ini menjadi prioritasnya. Ia tengah mempersiapkan diri untuk ujian yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni dan menargetkan kelulusan pada Oktober 2025.

Semangat Ramadhan, Arum Targetkan Lebih Sering Tarawih di Masjid
Semangat Ramadhan, Arum Targetkan Lebih Sering Tarawih di Masjid

Meski sibuk dengan akademik, Aruma tetap antusias menyambut Lebaran. Ia bahkan sudah berencana membeli baju kembar dengan sang ibu sebagai bagian dari tradisi keluarga.

