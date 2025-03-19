Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktivis, Mat Solar Sempat Hilang di Zaman Orde Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |07:01 WIB
JAKARTA - Fanny Fadillah, yang dikenal sebagai Ucup dalam serial Bajaj Bajuri turut merasakan kehilangan mendalam atas wafatnya aktor Nasrullah alias Mat Solar pada 17 Maret 2025. Menurutnya, Mat Solar bukan hanya sosok sahabat yang menyenangkan, tetapi juga inspiratif.

Di balik sisi humorisnya, Mat Solar sebenarnya adalah pribadi yang cukup serius, terutama karena latar belakang pendidikannya di bidang sosial dan politik.

"Orangnya cukup serius, kalau bercanda sih biasa saja. Tapi lebih condong ke serius. Mungkin karena latar belakangnya juga, dia kan alumni FISIP UI. Jadi boleh dibilang cukup serius, tapi baik," ujar Fanny saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Aktivis, Mat Solar Sempat Hilang di Zaman Orde Baru
Aktivis, Mat Solar Sempat Hilang di Zaman Orde Baru

Fanny kemudian mengungkap kisah yang jarang diketahui publik tentang Mat Solar. Ia menyebut bahwa sahabatnya itu pernah menghilang di era Orde Baru karena dikenal sebagai seorang aktivis.

"Dulu, zaman Pak Soeharto masih jadi presiden, dia sempat menghilang. Karena dia memang seorang aktivis juga. Setahu saya begitu," tuturnya.

Keseriusan Mat Solar juga terlihat dalam pekerjaannya sebagai aktor, terutama saat membintangi sitkom Bajaj Bajuri. Ia selalu mendalami perannya dengan sangat detail.

Namun, di balik profesionalismenya, Mat Solar tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan menghargai semua orang di lokasi syuting, baik sesama artis maupun kru produksi.

"Selama syuting, dia orangnya humble, baik. Bukan cuma sama pemain, tapi juga dengan kru. Dia nggak membeda-bedakan. Buat dia, ini adalah kerja tim. Bukan cuma pemain, kru juga punya andil besar. Yang penting kita bisa bekerja sama, saling menghormati, dan menghargai," jelas Fanny.

Terakhir kali Fanny bertemu dengan Mat Solar adalah pada tahun 2023, saat menghadiri ulang tahun almarhumah Nani Wijaya.

"Akhir tahun 2023, waktu ulang tahunnya Ibu Nani sebelum beliau wafat," ungkapnya.

 

