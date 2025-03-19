Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |06:01 WIB
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Para musisi legendaris dan generasi muda yang tergabung dalam Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) menggelar acara Iftar Ramadhan. Bertempat di Asthana Kemang, Jakarta, acara ngabuburit dan buka puasa bersama ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional.

Dengan mengusung tema Musik Aja Dulu, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, serta penyanyi senior Titiek Puspa. Di tengah isu royalti, Once Mekel mengajak para insan musik untuk bersatu.

Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan

"Kita merayakan kekayaan seni dan budaya musik Indonesia yang memiliki kekuatan luar biasa. Musik bukan hanya menenangkan dan menyenangkan, tetapi juga bisa menggerakkan serta menyatukan. Selama kita menghargai dan menjaga harmoni di tengah berbagai dinamika, kita memiliki harapan untuk masa depan," ujar Once Mekel selaku Ketua Panitia acara tersebut.

Once juga menekankan bahwa acara ini merupakan perayaan Hari Musik Nasional yang sejak awal diinisiasi oleh para seniman dan PAPPRI.

"Semangat acara ini adalah kebersamaan. Walaupun kita berbeda, kita tetap bisa bersatu. Karena itu, kami memilih tema Musik Aja Dulu," jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Once juga memperkenalkan lagu barunya berjudul Untuk Kita.

Sejumlah musisi ternama turut tampil dalam acara ini, di antaranya Barry Likumahuwa & Rhythm Service, Keroncong de Poespo, Gugun Blues Shelter, Tompi, Doddy Katamsi, Kadri Karmila, Kanda Brothers, Ita Purnamasari, Adinda Shalahita, Endah dan Resa, Irnie Wanda, serta Bertho yang memainkan Sasando dari NTT.

