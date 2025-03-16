Kondisi Terkini Raffi Ahmad Usai Unggah Foto Tangan Diinfus

JAKARTA - Kondisi kesehatan Raffi Ahmad sempat menjadi perhatian publik setelah ia membagikan foto tangan diinfus melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, suami Nagita Slavina terlihat lemas, namun tetap berusaha tersenyum sambil mengacungkan jempol ke arah kamera.

"Get well soon," tulis Raffi dalam keterangan fotonya.

Manajer Raffi Ahmad, Prio Bagja Anugrah, mengungkapkan bahwa kondisi kurang sehat yang dialami presenter ternama itu disebabkan oleh kelelahan. Jadwalnya yang padat selama Ramadan membuatnya harus terus beraktivitas tanpa banyak waktu untuk beristirahat.

"Kecapean aja," ujar Prio saat dikonfirmasi awak media.

Namun, Prio memastikan bahwa saat ini kondisi ayah dua anak itu sudah membaik dan kembali beraktivitas seperti biasa.