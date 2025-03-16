Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anzu Hadirkan Nuansa Baru dengan Single Religi Bulan Penuh Keberkahan

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |23:50 WIB
Anzu Hadirkan Nuansa Baru dengan <i>Single</i> Religi <i>Bulan Penuh Keberkahan</i>
Anzu hadirkan nuansa baru dengan single religi Bulan Penuh Keberkahan. (Foto: Cinta/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Anzu kembali menyapa para penggemarnya dengan karya terbaru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka dikenal dengan lagu-lagu bergenre pop Melayu, kali ini Anzu menghadirkan sebuah single bernuansa religi yang memberikan warna baru dalam perjalanan musik mereka. Lagu berjudul "Bulan Penuh Keberkahan" ini menjadi bukti eksplorasi musikal mereka yang semakin luas.

Band yang beranggotakan Sinung (vokalis), Irfan (drummer), Ivan (bassis), dan Yudhist (gitaris) ini telah aktif di industri musik sejak 2022. Selama perjalanan kariernya, mereka telah sukses merilis empat single yang didominasi oleh genre pop Melayu. Namun di tahun 2025, mereka mencoba sesuatu yang berbeda dengan menghadirkan lagu religi yang tetap mempertahankan ciri khas mereka, tetapi dengan sentuhan baru yang lebih segar.

Dirilis secara resmi pada 28 Februari 2025, "Bulan Penuh Keberkahan" mengusung konsep unik dengan memadukan notasi pop khas Anzu dengan sentuhan Arabic, sehingga menciptakan nuansa berbeda dari lagu-lagu religi pada umumnya. Melalui komposisi ini, Anzu ingin menyajikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih bermakna, menyentuh, dan memberikan ketenangan bagi para pendengar.

Inspirasi di balik pembuatan lagu ini berangkat dari keinginan Anzu untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan sebuah karya yang spesial. Mereka berharap "Bulan Penuh Keberkahan" dapat menjadi lagu yang menyebarkan pesan positif, membangkitkan semangat, serta menghadirkan kebahagiaan dan suka cita dalam menyambut bulan penuh berkah ini.

Dengan lirik yang menyentuh dan aransemen yang khas, Anzu optimistis bahwa single ini akan diterima dengan baik oleh para penikmat musik, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai band yang selalu berinovasi dalam berkarya.

"Anzu ingin menyampaikan melalui lagu ini bahwa Ramadhan harus disambut dengan kegembiraan, penuh suka cita, dan kebahagiaan," ujar Sinung kepada Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/205/3189345//music_zone-I6Fc_large.JPG
Music Zone Meriahkan Anjungan Sarinah, Ada Eltasya Natasha-Indahkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/205/3187367//for_revenge-N5js_large.JPG
For Revenge Siap Rilis Album Perayaan Patah Hati – Babak 2, Ini Daftar Lagunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/205/3186985//utifest_di_gor_soemantri-nVhU_large.JPG
Puluhan Musisi Indonesia Timur Guncang GOR Soemantri Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/205/3186104//konser_musik-P0SA_large.jpg
Konser Musik Beri Dampak Positif untuk Kemajuan Ekonomi dan Lingkungan, Mitos Atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/205/3185689//menteri_ekraf_di_tanah_datar-aKfx_large.jpg
Menteri Ekraf Ingin Musik dan Seni Tari di Sumbar Terus Berkembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185683//rachel_cia-O8EB_large.jpg
Luapkan Perasaan, Rachel Cia Rangkum Kisah Personal Lewat Single Terbarunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement