Anzu Hadirkan Nuansa Baru dengan Single Religi Bulan Penuh Keberkahan

JAKARTA - Grup band Anzu kembali menyapa para penggemarnya dengan karya terbaru yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka dikenal dengan lagu-lagu bergenre pop Melayu, kali ini Anzu menghadirkan sebuah single bernuansa religi yang memberikan warna baru dalam perjalanan musik mereka. Lagu berjudul "Bulan Penuh Keberkahan" ini menjadi bukti eksplorasi musikal mereka yang semakin luas.

Band yang beranggotakan Sinung (vokalis), Irfan (drummer), Ivan (bassis), dan Yudhist (gitaris) ini telah aktif di industri musik sejak 2022. Selama perjalanan kariernya, mereka telah sukses merilis empat single yang didominasi oleh genre pop Melayu. Namun di tahun 2025, mereka mencoba sesuatu yang berbeda dengan menghadirkan lagu religi yang tetap mempertahankan ciri khas mereka, tetapi dengan sentuhan baru yang lebih segar.

Dirilis secara resmi pada 28 Februari 2025, "Bulan Penuh Keberkahan" mengusung konsep unik dengan memadukan notasi pop khas Anzu dengan sentuhan Arabic, sehingga menciptakan nuansa berbeda dari lagu-lagu religi pada umumnya. Melalui komposisi ini, Anzu ingin menyajikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih bermakna, menyentuh, dan memberikan ketenangan bagi para pendengar.



Inspirasi di balik pembuatan lagu ini berangkat dari keinginan Anzu untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan sebuah karya yang spesial. Mereka berharap "Bulan Penuh Keberkahan" dapat menjadi lagu yang menyebarkan pesan positif, membangkitkan semangat, serta menghadirkan kebahagiaan dan suka cita dalam menyambut bulan penuh berkah ini.



Dengan lirik yang menyentuh dan aransemen yang khas, Anzu optimistis bahwa single ini akan diterima dengan baik oleh para penikmat musik, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai band yang selalu berinovasi dalam berkarya.

"Anzu ingin menyampaikan melalui lagu ini bahwa Ramadhan harus disambut dengan kegembiraan, penuh suka cita, dan kebahagiaan," ujar Sinung kepada Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).