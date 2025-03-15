Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nowela Mikhelia Ungkap Cara Bangkit dari Depresi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |18:10 WIB
Nowela Mikhelia Ungkap Cara Bangkit dari Depresi
Nowela Mikhelia Ungkap Cara Bangkit dari Depresi. (Foto: Passion Vibe Compound Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Nowela Mikhelia menceritakan pengalamannya menghadapi masalah kesehatan mental. Dia mengaku, sempat mengalami depresi yang dicurahkannya lewat sebuah lagu berjudul Back to You.

Peristiwa di mana Nowela sempat mengalami depresi ringan itu terjadi sekitar tahun 2021. Ia mengaku,  mengalami kesedihan mendalam yang membuatnya tak bisa mengontrol emosi.

“Aku rutin ke konselor dan aku punya perjalanan spiritual. Berkat apa yang aku alami aku bisa connect lagi sama Tuhan,” ujar Nowela dalam wawancara Zoom bersama  Okezone, pada Sabtu (15/3/2025).

Nowela Mikhelia
Nowela Mikhelia Ungkap Cara Bangkit dari Depresi. (Foto: Passion Vibe Compound Jakarta)

Dari pengalaman itu, Nowela mendapat banyak pelajaran penting dalam hidupnya. Dari gejolak batin hingga depresi ringan yang ia rasakan, Nowela  memutuskan melanjutkan kuliah jurusan Konseling Psikologi. 

Keputusan itu diambilnya agar bisa mendalami peran seorang konselor. Nowela berpesan, kepada siapapun yang mengalami depresi sepertinya agar segera mencari bantuan kepada ahli. 

“Segera cari bantuan. Kesehatan mental sangat penting dan punya andil besar dalam kehidupan kita,” tambah Nowela.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/08/205/1710477/demi-video-klip-kece-nowela-harus-hirup-asap-selama-7-jam-xBMCLIIpxb.jpg
Demi Video Klip Kece, Nowela Harus Hirup Asap Selama 7 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/08/205/1710462/kolaborasi-5-romeo-puji-karakter-suara-nowela-CjrSBnn2xK.jpg
Kolaborasi, 5 Romeo Puji Karakter Suara Nowela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/07/205/1710450/video-klip-terbaru-nowela-sangat-artistik-lho-ini-bocorannya-aPCpZaKtVW.jpg
Video Klip Terbaru Nowela Sangat Artistik Lho, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/07/205/1710355/seru-produksi-video-klip-terbaru-nowela-saling-memiliki-2uYPGbo0tj.jpg
Seru, Produksi Video Klip Terbaru Nowela Saling Memiliki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/28/205/1222432/fans-berat-nowela-lakukan-ini-jika-ketemu-anggun-7WwhkxW4bi.jpg
Fans Berat, Nowela Lakukan Ini jika Ketemu Anggun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/27/205/1221451/nowela-pacari-kevin-liem-lewat-cinta-kita-beda-5hEgcKTC3o.jpg
Nowela "Pacari" Kevin Liem lewat Cinta Kita Beda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement