Nowela Mikhelia Ungkap Cara Bangkit dari Depresi. (Foto: Passion Vibe Compound Jakarta)

JAKARTA - Nowela Mikhelia menceritakan pengalamannya menghadapi masalah kesehatan mental. Dia mengaku, sempat mengalami depresi yang dicurahkannya lewat sebuah lagu berjudul Back to You.

Peristiwa di mana Nowela sempat mengalami depresi ringan itu terjadi sekitar tahun 2021. Ia mengaku, mengalami kesedihan mendalam yang membuatnya tak bisa mengontrol emosi.

“Aku rutin ke konselor dan aku punya perjalanan spiritual. Berkat apa yang aku alami aku bisa connect lagi sama Tuhan,” ujar Nowela dalam wawancara Zoom bersama Okezone, pada Sabtu (15/3/2025).

Dari pengalaman itu, Nowela mendapat banyak pelajaran penting dalam hidupnya. Dari gejolak batin hingga depresi ringan yang ia rasakan, Nowela memutuskan melanjutkan kuliah jurusan Konseling Psikologi.

Keputusan itu diambilnya agar bisa mendalami peran seorang konselor. Nowela berpesan, kepada siapapun yang mengalami depresi sepertinya agar segera mencari bantuan kepada ahli.

“Segera cari bantuan. Kesehatan mental sangat penting dan punya andil besar dalam kehidupan kita,” tambah Nowela.