Ojol Bisa Jadi Apa Saja! Farel Tarek Hadirkan Sketsa Komedi Ojek Online yang Relatable

Ojol Bisa Jadi Apa Saja! Farel Tarek Hadirkan Sketsa Komedi Ojek Online yang Relatable. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Farel Tarek menghadirkan sketsa baru di channel YouTube pribadinya. Kali ini, dia mengangkat fenomena unik dalam kehidupan para ojek online (ojol) yang menampilkan berbagai kejadian lucu sehari-hari.

Dalam sketsa tersebut, Farel menghadirkan berbagai situasi di luar dugaan, menunjukkan bahwa pekerjaan ojol tidak hanya sebatas mengantar penumpang atau paket, tetapi juga sering kali melibatkan pekerjaan yang unik dan tak terduga.

Salah satu adegan yang mencuri perhatian adalah ketika seorang pengemudi ojol berseteru dengan penumpangnya hanya karena meminta ulasan bintang lima. Perdebatan ditampilkan dengan candaan yang lucu dan kocak.

Hal ini juga menggambarkan betapa pentingnya ulasan bagi para pengemudi ojek online. Sketsa ini juga menampilkan seorang ojol yang sedang mengantar paket tetapi malah dikelabui oleh seorang maling yang berpura-pura sebagai pemilik rumah.

Alih-alih mengantarkan barang dengan aman, si ojol justru secara tidak sadar membantu maling tersebut mencuri. Plot twist ini menjadi salah satu adegan menghibur dalam sketsa Farel. Kejadian tak kalah unik lainnya adalah seorang pengemudi ojol yang tiba-tiba harus menjadi pacar sewaan seorang pelanggan.