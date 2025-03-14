Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman

Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman (Foto: ist)

JAKARTA – Norma Risma, menjadi perbincangan beberapa waktu lalu. Ia adalah wanita asal Serang yang menjadi korban perselingkuhan suami. Tak main-main sang suami main serong dengan ibunda Norma.

Di media sosial, seorang ustaz bernama Hilmi Firdausi heran dengan fenomena perselingkuhan. Lewat akun X pribadinya, Hilmi Firdausi menyoroti film Indonesia bertema perselingkuhan, termasuk kisah Norma Risma.

"Setelah viral film perselingkuhan dengan ipar sendiri, sekarang muncul film perselingkuhan antara mertua dan menantu," tulis Hilmi, dikutip dari akun X @Hilmi28.

Ia takut dengan maraknya perselingkuhan. Ia bertanya, apakah maraknya perselingkuhan merupakan fenomena akhir zaman.

"Kenapa ya film-film tema perselingkuhan di internal keluarga makin marak? Apakah ini gambaran kehidupan sosial masyarakat kita yang makin ke sini makin ke sana?" lanjutnya.

Di akhir cuitannya, Hilmi Firdausi mengaitkan hal ini dengan tanda-tanda akhir zaman.