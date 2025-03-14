Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |05:04 WIB
Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman
Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Norma Risma, menjadi perbincangan beberapa waktu lalu. Ia adalah wanita asal Serang yang menjadi korban perselingkuhan suami. Tak main-main sang suami main serong dengan ibunda Norma.

Di media sosial, seorang ustaz bernama Hilmi Firdausi heran dengan fenomena perselingkuhan. Lewat akun X pribadinya, Hilmi Firdausi menyoroti film Indonesia bertema perselingkuhan, termasuk kisah Norma Risma.

"Setelah viral film perselingkuhan dengan ipar sendiri, sekarang muncul film perselingkuhan antara mertua dan menantu," tulis Hilmi, dikutip dari akun X @Hilmi28.

Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman
Respons Norma Risma Usai Filmnya tentang Perselingkuhan Disebut Tanda Akhir Zaman

Ia takut dengan maraknya perselingkuhan. Ia bertanya, apakah maraknya perselingkuhan merupakan fenomena akhir zaman.

"Kenapa ya film-film tema perselingkuhan di internal keluarga makin marak? Apakah ini gambaran kehidupan sosial masyarakat kita yang makin ke sini makin ke sana?" lanjutnya.

Di akhir cuitannya, Hilmi Firdausi mengaitkan hal ini dengan tanda-tanda akhir zaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement