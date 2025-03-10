Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Cover Dance Jennie BLACKPINK, Tuai Banjir Pujian Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |09:28 WIB
Ayu Ting Ting Cover Dance Jennie BLACKPINK, Tuai Banjir Pujian Netizen
Ayu Ting Ting Cover Dance Jennie BLACKPINK, Tuai Banjir Pujian Netizen (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, pelantun Sambalado tersebut sukses memukau netizen dengan cover dance Jennie BLACKPINK untuk lagu terbarunya, Like Jennie.

Lagu Like Jennie sendiri tengah viral setelah MV resminya dirilis pada Jumat (7/3/2025). Banyak influencer dan dancer turut mengikuti koreografi dari lagu tersebut, termasuk Ayu Ting Ting.

Melalui akun Instagram pribadinya, @ayutingting92, Ayu membagikan momen saat dirinya menarikan koreografi Like Jennie. Dalam video itu, Ayu tampil menawan dengan outfit ala Jennie, membuktikan kemampuannya dalam menguasai dance yang cukup rumit.

Ayu Ting Ting Cover Dance Jennie BLACKPINK, Tuai Banjir Pujian Netizen
Ayu Ting Ting Cover Dance Jennie BLACKPINK, Tuai Banjir Pujian Netizen

"Whooo wanna rock with Jennie," tulis Ayu.

