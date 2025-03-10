Advertisement
HOT GOSSIP

Rahasiakan Wajah Anak, Chacha Fredrica Takut Terkena Penyakit Ain

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |10:08 WIB
Rahasiakan Wajah Anak, Chacha Fredrica Takut Terkena Penyakit Ain
Rahasiakan Wajah Anak, Chacha Fredrica Takut Terkena Penyakit Ain (Foto: IG Chacha)
JAKARTA - Chacha Fredrica mengungkapkan alasan mengapa hingga kini ia masih merahasiakan wajah putrinya, Cassia Shakir Ganinduto, yang kini berusia lima tahun. Ia khawatir sang anak terkena penyakit ain, sebuah kondisi yang diyakini disebabkan oleh pandangan iri dan dengki dari orang lain.

Sebagai seorang ibu, Chacha merasa bertanggung jawab untuk melindungi buah hatinya dari hal tersebut demi keselamatannya.

"Kita punya yang namanya ain, walaupun Insya Allah bisa ditanggulangi dengan banyak dzikir, banyak mengucapkan 'Allahumma barik' atau 'Masya Allah'," ujar Chacha saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ia menambahkan bahwa segalanya kembali kepada Allah, termasuk perlindungan atas nama baik, jabatan, dan aib yang ditutupi.

"Kita harus sadar penuh tentang itu," tambahnya.

Chacha mengungkapkan bahwa Cassia mulai mempertanyakan keputusan sang ibu yang selalu menyamarkan wajahnya di media sosial.

