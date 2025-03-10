Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis When Life Gives You Tangerine, Drama Korea Park Bo Gum dan IU yang Viral

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |06:27 WIB
Sinopsis When Life Gives You Tangerine, Drama Korea Park Bo Gum dan IU yang Viral
Sinopsis When Life Gives You Tangerine, Drama Korea Park Bo Gum dan IU yang Viral (Foto: ist)
JAKARTA - Para pecinta drama Korea tengah dibuat terpesona dengan When Life Gives You Tangerine. Drama ini begitu dinantikan karena dibintangi oleh dua bintang ternama, Park Bo Gum dan IU.

Drama yang ditulis oleh Lim Sang Chun dan disutradarai oleh Kim Won Seok ini mengisahkan perjalanan hidup Ae Sun dan Gwan Sik di Pulau Jeju. Kisah cinta mereka yang penuh emosi sukses membuat penonton terbawa perasaan dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satu adegan yang paling mencuri perhatian adalah saat karakter yang diperankan oleh Park Bo Gum nekat berenang melintasi lautan demi bertemu dengan IU. Adegan ini viral dan menuai banyak pujian atas chemistry serta akting memukau keduanya.

Sinopsis When Life Gives You Tangerine
Sinopsis When Life Gives You Tangerine

Drama ini berlatar di Pulau Jeju pada tahun 1950-an dan mengikuti kisah Ae Sun (IU) dan Gwan Sik (Park Bo Gum).

