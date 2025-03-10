Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nostalgia, Yovie and Nuno Hadirkan Gitar Lawas di Video Musik Bunga Jiwaku

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |04:01 WIB
Nostalgia, Yovie and Nuno Hadirkan Gitar Lawas di Video Musik Bunga Jiwaku
Nostalgia, Yovie and Nuno Hadirkan Gitar Lawas di Video Musik Bunga Jiwaku (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Muchammad Ahadiyat, atau yang akrab disapa Kang Diat, gitaris Yovie and Nuno, berbagi cerita menarik tentang persiapannya dalam memilih properti untuk video musik terbaru mereka, Bunga Jiwaku. 

Dalam proyek ini, Kang Diat akhirnya membawa gitar headless kesayangannya untuk tampil di video musik tersebut. Keputusan ini dibuat setelah diskusi dengan tim kreatif, yang ingin menghadirkan nuansa retro khas era 80-an.

"Senang banget gitar ini bisa tampil lagi. Waktu tim kreatif kasih brief dan lihat kostum bernuansa 80-an, langsung kepikiran gitar headless ini cocok banget. Soalnya mirip dengan suasana band-band tahun 80-an, seperti Duran Duran. Mereka salah satu yang mempopulerkan gitar headless, jadi rasanya pas banget buat menambah ambience," ujar Kang Diat.

Nostalgia, Yovie and Nuno Hadirkan Gitar Lawas di Video Musik Bunga Jiwaku
Nostalgia, Yovie and Nuno Hadirkan Gitar Lawas di Video Musik Bunga Jiwaku

Pemilihan gitar headless bukan tanpa alasan. Instrumen ini lekat dengan era 80-an dan sering digunakan oleh band-band legendaris seperti Duran Duran untuk menciptakan kesan futuristik dan elegan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
