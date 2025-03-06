Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bunga Reyza Bocorkan Rencana Single Ketiga, Bakal Hadirkan Kejutan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |02:09 WIB
Bunga Reyza Bocorkan Rencana Single Ketiga, Bakal Hadirkan Kejutan
Bunga Reyza Bocorkan Rencana Single Ketiga, Bakal Hadirkan Kejutan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Reyza semakin mantap meniti karier di industri musik. Setelah merilis dua single, jebolan Indonesian Idol ini tengah mempersiapkan single ketiganya, yang rencananya akan dirilis setelah Lebaran.

"Aku baru keluarin dua single. Sekarang lagi siapin single selanjutnya, kayaknya habis Lebaran keluarnya," ujar Bunga Reyza.

Meski belum bisa mengungkap banyak detail, Bunga memberi bocoran bahwa lagu terbarunya kemungkinan akan berupa recycle atau daur ulang dari lagu yang sudah ada.

Bunga Reyza Bocorkan Rencana Single Ketiga, Bakan Hadirkan Kejutan
Bunga Reyza Bocorkan Rencana Single Ketiga, Bakan Hadirkan Kejutan

"Sejauh ini kemungkinan kita akan recycle lagu dulu," ungkapnya.

Meski sudah merilis dua single dan sedang menyiapkan lagu baru, Bunga Reyza mengaku belum berencana untuk merilis album dalam waktu dekat.

"Belum, saya masih anak baru. Saya juga kan baru dua lagu," katanya sambil tertawa.

Namun, bukan berarti ia kehabisan materi lagu. Bunga yang juga aktif sebagai penulis lagu sudah memiliki banyak karya yang siap untuk dipilih dan diproduksi.

"Ada. Kebetulan aku masuk Sony lewat jalur penulis lagu, sebenarnya. Waktu itu aku gabung ke Sony karena laguku, jadi aku nulis beberapa lagu. Sejauh ini ada sekitar 10-15 lagu yang sudah di Sony, tinggal nunggu aja yang di-ACC yang mana," jelasnya.

Sebelum bergabung dengan Sony, Bunga sempat bekerja sama dengan label lain dalam sistem proyek. Namun, setelah proyek tersebut, ia akhirnya menarik perhatian Sony dan resmi menjadi bagian dari label tersebut.

"Sebelum masuk Sony aku pernah kerja sama dengan label, tapi per proyek. Setelah gara-gara proyek itu, kayaknya Sony melirik," ujarnya.

 

