HOME CELEBRITY MUSIK

Juicy Luicy dan Adrian Khalif Tutup Manis Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi di Banjarmasin

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |02:33 WIB
A
A
A

JAKARTA – Setelah sukses menggelar tur Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi di berbagai kota, Juicy Luicy dan Adrian Khalif akhirnya menutup perjalanan mereka dengan konser terakhir di Banjarmasin. Digelar pada 22 Februari 2025 di Gedung Sultan Suriansyah, konser ini berhasil menarik lebih dari 2.000 penonton, menutup rangkaian tur dengan meriah.

Setelah menyapa penggemar di Medan, Pekanbaru, Bekasi, Malang, dan Banjarmasin, kini Juicy Luicy dan Adrian Khalif dibanjiri permintaan dari penggemar untuk menambah jadwal konser ke kota-kota lain yang belum masuk dalam tur.

“Alhamdulillah, Konser Untuk Korban Sakit Hati Lagi akhirnya sampai di kota terakhir, di Banjarmasin. Salut buat teman-teman di sini, crowd-nya interaktif banget! Alhamdulillah semua happy. Banyak yang DM dan komen di Instagram bilang nggak bisa move on dari konser ini. Banyak juga yang minta kita mampir ke kota mereka, dari Lampung sampai Kupang. Doain ya, semoga bisa lanjut ke season ketiga!” ujar Uan Kaisar, vokalis Juicy Luicy.

Sebagai kejutan di konser terakhir, Adrian Khalif menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam setlist-nya, membuat konser di Banjarmasin semakin istimewa.

1 2
