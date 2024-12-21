Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Unggah Foto Mesra di Hari Ulang Tahun Pratama Arhan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:38 WIB
Azizah Salsha Unggah Foto Mesra di Hari Ulang Tahun Pratama Arhan
Azizah Salsha Unggah Foto Mesra di Hari Ulang Tahun Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

JAKARTA - Pesepakbola Pratama Arhan resmi berusia 23 tahun, pada Sabtu, 21 Desember 2024. Sayang, dia tak bisa merayakan pertambahan usianya tersebut bersama sang istri.

Hal ini karena Arhan sedang berada di Solo, Jawa Tengah, untuk membela Timnas Indonesia. Rencananya, Skuad Garuda akan menghadapi Timnas Filipina dalam laga Grup B Piala AFF, pada Sabtu (21/12/2024), pukul 20.00 WIB. 

Sementara selebgram yang awam disapa Zize itu  sedang berlibur bersama keluarga dan sahabat di Jepang. Walau tak bisa bersama, Zize tetap mengingat ulang tahun sang suami.

Pratama Arhan dan Azizah Salsha
Azizah Salsha Unggah Foto Mesra di Hari Ulang Tahun Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)

Putri politikus Andre Rosiade itu mengunggah kolase foto yang berisi kebersamaannya dengan sang suami lewat Insta Story, pada Sabtu (21/12/2024). 

Tak ada ucapan mesra dalam unggahan itu karena. Zize hanya menulis caption singkat bertuliskan ‘Happy Birthday’ untuk Pratama Arhan. Unggahan itu kemudian diunggah ulang Arhan di Insta Story miliknya.

Tahun lalu, Azizah Salsha menjadi sorotan karena merayakan ulang tahun Pratama Arhan ke-22. Dia menyusul sang suami ke Turki sambil membawa kue ulang tahun untuknya. 

Tak hanya memberikan kejutan dengan kehadirannya, Zize juga diketahui memberikan jam tangan mewah senilai Rp1,1 miliar sebagai kado ulang tahun untuk sang suami.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173274/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-DBvF_large.jpg
Pratama Arhan Bacakan Ikrar Talak, Resmi Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/33/3173019/pratama_arhan-ofN1_large.jpg
Pratama Arhan Foto Mesra dengan Selebgram Putri Azzralea, Netizen Duga Hanya Editan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170445/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-JPAO_large.jpg
Nasib Rumah Tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha Ditentukan Akhir Bulan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168894/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-5RKO_large.jpg
Pratama Arhan dan Azizah Salsha Diisukan Rujuk, PA Tigaraksa Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165749/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-noMt_large.jpg
Ternyata, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Pisah Rumah sejak September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165738/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-Vo52_large.jpg
3 Alasan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Salah Satunya karena Tak Nurut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement