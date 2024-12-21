Azizah Salsha Unggah Foto Mesra di Hari Ulang Tahun Pratama Arhan

JAKARTA - Pesepakbola Pratama Arhan resmi berusia 23 tahun, pada Sabtu, 21 Desember 2024. Sayang, dia tak bisa merayakan pertambahan usianya tersebut bersama sang istri.

Hal ini karena Arhan sedang berada di Solo, Jawa Tengah, untuk membela Timnas Indonesia. Rencananya, Skuad Garuda akan menghadapi Timnas Filipina dalam laga Grup B Piala AFF, pada Sabtu (21/12/2024), pukul 20.00 WIB.

Sementara selebgram yang awam disapa Zize itu sedang berlibur bersama keluarga dan sahabat di Jepang. Walau tak bisa bersama, Zize tetap mengingat ulang tahun sang suami.

Azizah Salsha Unggah Foto Mesra di Hari Ulang Tahun Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)

Putri politikus Andre Rosiade itu mengunggah kolase foto yang berisi kebersamaannya dengan sang suami lewat Insta Story, pada Sabtu (21/12/2024).

Tak ada ucapan mesra dalam unggahan itu karena. Zize hanya menulis caption singkat bertuliskan ‘Happy Birthday’ untuk Pratama Arhan. Unggahan itu kemudian diunggah ulang Arhan di Insta Story miliknya.

Tahun lalu, Azizah Salsha menjadi sorotan karena merayakan ulang tahun Pratama Arhan ke-22. Dia menyusul sang suami ke Turki sambil membawa kue ulang tahun untuknya.

Tak hanya memberikan kejutan dengan kehadirannya, Zize juga diketahui memberikan jam tangan mewah senilai Rp1,1 miliar sebagai kado ulang tahun untuk sang suami.*

