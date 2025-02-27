Baru Debut, Ian Hearts2Hearts Dituding Lakukan Bullying saat Sekolah

SEOUL - Hearts2Hearts baru memulai debutnya, pada 24 Februari 2025. Namun langkah awal grup dengan delapan personel ini langsung dihantam badai. Ian, salah satu personelnya dituding melakukan bullying di sekolah dan melakukan pelecehan seksual kepada guru.

Tuduhan itu bermula dari seorang netizen yang dalam unggahannya mengaku sebagai mantan teman sekelas sang idol semasa SD dan SMP. Tak hanya itu, warganet tersebut menyebut, Ian sempat melakukan pelecehan seksual kepada gurunya semasa sekolah.

Baru Debut, Ian Hearts2Hearts Dituduh Lakukan Bullying di Sekolah. (Foto: SM Entertainment)

Berikut detail isi curhatan netizen tersebut: “Ian, akhirnya kau debut juga. Sebenarnya, aku sangat kaget waktu tahu akan debut jadi idol. Setelah melakukan banyak hal mengerikan, kau dengan tak tahu malunya malah jadi artis. Aku mulai merasa kasihan pada fansmu.”

“Masih jelas dalam ingatanku, saat SD, kau berkelahi dengan anak laki-laki di kelas kita hanya karena kau tidak suka padanya. Tiba-tiba kau melempari dia dengan batu dan memecahkan tangki air sekolah sampai membuat lantai satu sekolah banjir.”

Setelah kejadian itu, idol bernama asli Jung Ian itu justru memutarbalikkan fakta hingga ibunya datang ke sekolah dan membuat kekacauan. Tak hanya itu, ibu Ian membuat orangtua anak laki-laki itu sampai berlutut meminta maaf.

Netizen itu mengklaim, orang-orang di masa lalu Ian tahu betul bahwa dia adalah orang yang mengerikan. Dia pernah memukul temannya dan momen itu direkam seseorang dan diunggah ke situs sekolah meski kemudian dihapus dengan cepat.

Warganet itu menyebut, saking menyebalkannya, orang-orang menghindari Ian dan genknya di sekolah. “Saat SMP, kau dan teman-temanmu ngata-ngatain, bahkan melecehkan beberapa guru secara seksual. Mungkin kau tak ingat karena melakukan banyak hal buruk.”