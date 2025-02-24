Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hearts2Hearts Resmi Debut, Kecantikan Carmen Banjir Pujian Fans Korea

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |19:28 WIB
Hearts2Hearts Resmi Debut, Kecantikan Carmen Banjir Pujian <i>Fans</i> Korea
Hearts2Hearts Resmi Debut, Kecantikan Carmen Banjir Pujian Fans Korea. (Foto: Instagram/@hearts2hearts)
A
A
A

SEOUL - Girl group baru SM Entertainment, Hearts2Hearts, resmi debut dengan merilis single berjudul The Chase, pada 24 Februari 2025. Bersamaan dengan perilisan single itu, Jiwoo cs menyapa penggemarnya untuk pertama kali lewat panggung showcase. 

Penggemar dan pencinta K-Pop menyambut hangat kedelapan member Hearts2Hearts. Namun dari delapan personel itu, Carmen yang merupakan satu-satunya personel non-Korea, berhasil mencuri perhatian fans

Carmen Hearts2Hearts
Hearts2Hearts Resmi Debut, Kecantikan Carmen Banjir Pujian Fans Korea. (Foto: Instagram/@hearts2hearts)

Dara asal Bali itu banjir pujian fans Korea yang terpesona dengan visualnya yang memikat. Pujian tersebut kemudian ramai diungkap penggemar di berbagai komunitas online. “Carmen adalah personel tercantik,” kata seorang netizen memuji.

“Aku rasa, Carmen adalah member tercantik Hearts2Hearts,” ungkap lainnya. Seorang netizen lainnya mengatakan, “Di mataku, Carmen adalah member tercantik.”

Hearts2Hearts
Hearts2Hearts Resmi Debut, Kecantikan Carmen Banjir Pujian Fans Korea. (Foto: Instagram/@hearts2hearts)

Dalam showcase tersebut, dara 19 tahun itu mengaku sangat menantikan momen debut bersama grupnya. “Aku sangat antusias dan bahagia dengan momen ini. Aku berjanji akan tetap bekerja keras ke depannya,” katanya dikutip dari Allkpop, Senin (24/2/2025).

Sekitar 3 jam setelah dirilis, video musik The Chase milik Hearts2Hearts sukses bertengger di peringkat pertama Trending for Music YouTube dengan 1,05 juta views. Lewat lagu tersebut, Carmen cs memamerkan keunikan dan keindahan musik mereka.*

(SIS)

