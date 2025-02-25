Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Malyda Penyanyi Era 80an Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:38 WIB
Malyda Penyanyi Era 80an Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Malyda penyanyi era 80an meninggal dunia. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Tanah Air. Penyanyi era 80an, Rosmalida atau lebih akrab disapa Malyda meninggal dunia hari ini, Selasa (25/2/2025) pukul 09.40 WIB.

Kabar duka ini pertama kali diketahui dari postingan Stanley Tulung di Instagram. Stanley membagikan potret lawas Malyda yang dikenal dengan lagu Semua Jadi Satu itu dengan keterangan berupa berita duka cita. Malyda menghembuskan nafas terakhirnya di usia 61 tahun. 

"Innalillahi wa Inna ilaihi Raji'un. Telah meninggal dunia, adik, kakak, istri, mama dan nini kami, Rosmalida binti Kalimuda Harahap (Malyda). Istri dari Bob H. A. S. Djanegara. Hari ini, Selasa, tanggal 25 February 2025, jam 09:40 pagi, di usia 61 tahun," bunyi keterangan unggahan Stanley Tulung, dikutip Okezone.com, Selasa (25/2/2025).

Dalam keterangan foto itu pula diketahui bahwa jenazah Malyda disemayamkan di rumah duka di kawasan Cimanggis, Depok sebelum dimakamkan di makam keluarga Tonjong - Bogor hari ini.

Melalui unggahan tersebut, Stanley Tulung turut meminta doa yang terbaik agar almarhumah Malyda mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah.

"Mohon dimaafkan segala dosa dan kesalahannya. Serta mohon do'a nya agar beliau diampunkan dan dimaafkan segala dosa dan kesalahan nya oleh Allaah SWT, dan agar beliau ditempatkan di maqom yg mulia di sisi Nya.. Aamiin YRA," tulisnya.

 

1 2
