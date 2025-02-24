Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siap-Siap, Bergoyang Bersama Top 10 di Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |10:51 WIB
JAKARTA - Kompetisi Indonesian Idol Season XIII semakin memanas dengan terpilihnya 10 kontestan terbaik yang siap tampil di Spektakuler Show 5. Setelah penampilan memukau di babak sebelumnya, Axelo harus mengakhiri perjalanannya. Membawakan lagu “Laskar Pelangi” dari Nidji di babak Spektakuler Show 4, Axelo meninggalkan 10 peserta lainnya yang akan melanjutkan perjuangan mereka untuk menjadi The Next Idol berikutnya. 

Berikut adalah daftar TOP 10 kontestan yang lolos ke Spektakuler Show 5:

  1. Rara Sudirman
  2. Shabrina Leanor
  3. Anjelia Dom
  4. Vanessa Zee
  5. Mesa Hira
  6. Piche Kota
  7.  Angie Carvalho
  8. Kenriz
  9. Fajar Noor
  10. Shakirra Vier
Membuka panggung Spektakuler Show 4 dengan mengusung tema “Movie Soundtrack Night” dibuka oleh Rara Sudirman. Rara mendapatkan 4 standing ovation dari para juri termasuk pujian dari sang penyanyi asli dengan membawakan lagu “Cinta Sejati” dari BCL. Dengan caranya sendiri, Rara berhasil mendapat pujian dari penyanyi aslinya.

Tak hanya Rara, kontestan lain seperti Angie Carvalho, Shakirra Vier, Piche Kota, Kenriz, Shabrina Leanor, hingga Anjelia Dom juga berhasil mendapatkan standing ovation dari para juri.

Namun, bintang yang berhasil mencuri perhatian para juri adalah Fajar Noor yang membawakan lagu “Jangan Hilangkan Dia” dari Rossa dengan ciri khasnya, ia berhasil membuat 4 juri memberikan standing ovation. Menurut Maia Estianty, “Aku melihat calon bintang besar lahir di Indonesian Idol!”

Walaupun idola favoritmu banjir pujian dari para juri, hasil akhir tetap yang menentukan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai idola favoritmu terhenti langkahnya karena kekurangan dukunganmu dan vote idola kamu melalui aplikasi RCTI+.

 

