Sinopsis Series Buried Hearts, Drakor Terbaru Park Hyung Sik yang Lagi Viral

JAKARTA - Drama Korea Buried Hearts tengah ramai diperbincangkan netizen dan viral di media sosial. Drama Korea yang baru rilis pada Jumat (21/2/2025) ini menampilkan aktor tampan, Park Hyung Sik dan begitu dinantikan para pecinta K-drama.

Netizen pun dibuat terpukau dengan visual dan kemampuan Park Hyung Sik di episode perdana drakor ini. Ketegangan hingga nuansa haru juga sukses memainkan emosi para penonton.

Buried Hearts menghadirkan kisah mencekam di mana orang-orang yang haus kekuasaan tak berhenti untuk meraih kekayaan. Di episode pertama, drama ini menampilkan orang-orang berpangkat tinggi dengan kedok hangat dan ramah yang diam-diam menyimpan motif tersembunyi dan agenda tersembunyi.

Park Hyung Sik berperan sebagai Seo Dong Ju, ketua Daesan Group juga memerankan karakternya dengan epik dan bikin penasaran para penonton.

Lantas, seperti apa sinopsis Buried Hearts, drama Korea yang lagi viral di media sosial? Yuk intip sinopsisnya dirangkum Sabtu (21/2/2025).

Buried Hearts menceritakan seorang pria yang meretas akun dana gelap politik senilai 2 triliun won atau Rp22 triliun. Tanpa mengetahui bahwa dirinya telah diretas, seorang pria lain membunuhnya dan secara tidak sadar kehilangan seluruh dana tersebut. Peristiwa itu memicu serangkaian peristiwa penuh misteri dan balas dendam.

Seo Dong-Joo (Park Hyung-Sik) bekerja sebagai pemimpin di kantor sekretaris ketua di Daesan Group. Ia dikenal sebagai "Pria Daesan," seseorang yang hidup dan mati demi kepentingan Daesan Group. Tak disangka, ia menyembunyikan ambisinya yang rumit dalam benaknya.

Seo Dong-joo memiliki tujuan utama yakni untuk menguasai Daesan Group sepenuhnya saat ia memiliki kesempatan.

Yeom Jang-Sun (Heo Jun-Ho) adalah seorang profesor sekolah hukum dan mantan direktur Badan Intelijen Nasional. Ia adalah orang paling berpengaruh di dunia politik Korea Selatan.