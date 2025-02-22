Raissa Ramadhani Rangkum Perjalanan Hidup di Album Perdana

JAKARTA - Tahun 2025 menjadi momen yang tak terlupakan bagi Raissa Ramadhani. Solois muda ini akhirnya siap merilis album perdananya yang bertajuk Ribuan Rindu pada bulan Februari. Setelah aktif meluncurkan beberapa single di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia sejak 2022, kini Raissa memasuki babak baru dalam perjalanan karier musiknya.

Album ini tidak hanya menghadirkan lima lagu yang sudah lebih dulu dirilis, tetapi juga beberapa lagu baru. Salah satunya adalah Berjuang Sekali Lagi, yang dipilih sebagai focus track.

Raissa mengungkapkan bahwa proses rekaman album ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penggarapan single-single sebelumnya. Namun, sebagai album perdana, pengalaman yang ia rasakan tentu lebih emosional.

"Secara garis besar, prosesnya mirip dengan rekaman single. Tapi, rasanya lebih mellow karena ini seperti rangkuman perjalanan musikku sejak pertama kali merilis single di Sony Music sampai akhirnya punya album sendiri. Di sisi lain, proses ini juga seru karena aku bekerja sama dengan banyak pencipta lagu keren dan pengarah vokal hebat, seperti Om Irvnat, Kak Barsena, Kak Kamga, dan Mbak Ayu," ungkap Raissa.

Selama 8 hingga 10 bulan terakhir, Raissa bersama tim A&R mengumpulkan lagu-lagu yang akan dimasukkan ke dalam album. Tantangan terbesar baginya adalah menyampaikan makna lagu dengan tepat, terutama untuk beberapa lagu yang terasa lebih berat dibandingkan dengan lagu-lagu sebelumnya.

Meski dikenal dengan lagu-lagu ballad yang emosional, Raissa memberikan kejutan dalam albumnya kali ini. Ia menyisipkan satu lagu dengan tempo lebih cepat berjudul Biasa Saja.

"Kalau dari album ini masih banyak cerita yang galau, seperti Berjuang Sekali Lagi dan lainnya. Tapi yang menurut aku lumayan unik itu mungkin Biasa Saja. Aku merasa sudah cukup happy, tapi tim di studio bilang masih kurang. Jadi, aku harus rekaman ulang berkali-kali sampai puluhan kali," ungkapnya sambil tertawa,” ujar Raissa saat hearing session.

Mendapat kesempatan untuk merilis album pertama adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai lulusan London School of Public Relations (LSPR), Raissa mengaku masih sulit percaya bahwa akhirnya ia bisa memiliki album sendiri.

"Setahun yang lalu, aku nggak nyangka bakal punya album perdana. Meski sudah dua tahun bareng Sony Music, kadang aku masih bertanya ‘Ini nyata nggak, sih?’. Tapi tentu aku bersyukur bisa sampai di titik ini. Tekanannya pasti ada, terutama apakah aku bisa menyampaikan lagu-lagunya dengan baik? Tapi, aku berharap seluruh usaha yang aku curahkan dalam album ini bisa diterima dan disukai oleh semua yang mendengarkan," tuturnya.

Bagi Raissa, album Ribuan Rindu bukan hanya sekadar karya musik, tetapi juga bentuk pembuktian diri.

"Ini bukan cuma pembuktian ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri, bahwa aku bisa berkomitmen di industri musik. Album ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagiku, apalagi bisa bekerja sama dengan Sony Music," tambahnya.