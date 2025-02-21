Kabar Bahagia, Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung Resmi Menikah

BANDUNG - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung resmi menikah dengan Mikha Angelo. Gregoria secara resmi melepas status lajangnya pada hari ini, Jumat (21/2/2025).

Acara pernikahan Mikha dan Gregoria berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara pernikahan tersebut, Mikha dan Gregoria tampil istimewa. Mikha mengenakan setelan jas putih yang dikombinasikan dengan celana hitam. Sementara, Gregoria tampil menawan dengan gaun putih.

Acara pernikahan keduanya berlangsung khidmat dengan dihadiri keluarga besar dari kedua mempelai. Tak ketinggalan, jemaat gereja juga hadir dalam acara bahagia bagi Mikha dan Gregoria. Legenda bulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Polii pun tampak dalam acara tersebut.

Pendeta Gea Denanda memimpin acara pemberkatan pernikahan Mikha dan Gregoria. Setelah khotbah, dia menanyakan keseriusan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan ini.

Gregoria Mariska dan Mikha Angelo resmi menikah

“Apakah engkau Mikha Angelo berjanji untuk mengambil Gregoria Mariska Tunjung sebagai istri yang sah satu-satunya, dan berjanji untuk mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dengan rela memberikan segala sesuatu yang terbaik dari keberadaanmu untuk memimpin, rela mengorbankan nyawa dan darahnya?,” kata Pendeta bertanya kepada Mikha Angelo.

“Ya, saya berjanji,” jawab Mikha.

Setelah janji-janji yang diucap oleh Mikha, giliran Gregoria mengucap janji pernikahannya. Atlet bulu tangkis tunggal putri itu nampak tidak ragu untuk menjawab pertanyaan dari sang Pendeta.

“Apakah saudari Gregoria Mariska Tunjung bersedia untuk menerima Mikha Angelo sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, bersedia sebagai seorang istri yang tunduk dan hormat, sebagaimana jemaat yang tunduk dan hormat kepada Kristus, apakah jawabnya?,”

“Saya berjanji,” ucap Gregoria.