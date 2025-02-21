Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rayakan 51 Tahun Berkarya, Teater Keliling Gelar Musikal Mirah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |15:58 WIB
Rayakan 51 Tahun Berkarya, Teater Keliling Gelar Musikal Mirah
Teater Keliling bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki untuk menampilkan pertunjukan teater musikal terbaru berjudul Mirah (Foto: Dok Teater Musikal)
Okezone - Peringati 51 tahun berkarya, kembali menggelar teater musikal berjudul Mirah. Sebelumnya, komunitas teater ini sukses menampilkan teater musikal Mega-Mega, adaptasi dari cerita karya Arifin C.Noer dan berhasil memberi kesan memukau pada ribuan penonton yang hadir di Gedung Kesenian Jakarta,  Februari 2024. 

Pada 22-23 Februari 2025 mendatang, Teater Keliling akan bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki untuk menampilkan pertunjukan teater musikal  Mirah. Pementasan ini akan dilangsungkan di Teater Besar, Jakarta, dengan dua sesi per harinya yaitu pada pukul 14.00 WIB dan 19.30 WIB. 

Mirah mengangkat kisah rakyat Betawi tentang seorang wanita tangguh dari Marunda, yang mewarisi ilmu bela diri dari ayahnya, Bang Bodong, seorang Jawara yang dihormati. Cerita ini mengandung pesan moral mendalam dan sesuai dengan visi Teater Keliling yang telah berusia 51 tahun untuk melestarikan cerita rakyat Indonesia.. 

Pementasan Mirah tahun ini memiliki kesan spesial, berkat kolaborasi dengan Bina Musik Jakarta, Andro (pemain bass Nidji), dan Chikita Amanda (produser Ruang Bunyi). Beberapa lagu dalam pertunjukan ini juga merupakan karya asli dari Teater Keliling, yang diciptakan oleh para pemeran dan Chikita Amanda. Sebelumnya, Teater Keliling sukses mengadakan Mini Showcase di Mall Kuningan City (25 Januari 2025) dan PosBloc Jakarta (1 Februari 2025), yang menarik banyak penonton dari berbagai kalangan. 

Pada 5 Februari 2025, Teater Keliling juga menggelar konferensi pers yang sukses dihadiri oleh 27 perwakilan sponsor, 41 perwakilan media, dan 27 perwakilan komunitas. Acara tersebut mencakup showcase dari para pemeran Mirah, sesi tanya jawab, serta penayangan poster resmi. 

Halaman:
1 2
