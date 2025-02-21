Rachel Cia Sukses Unjuk Gigi di Event Musik Hiphop

JAKARTA - Rachel Cia tampil memukau dalam acara On The Floor beberapa waktu lalu. Acara ini didominasi oleh musik hiphop, dengan penampilan dari berbagai musisi, termasuk Cecil Yang.

Namun, yang menarik perhatian adalah keberanian Rachel membawakan lagu di luar genre hiphop, tetapi tetap berhasil mendapatkan atensi dari penonton.

“Seru banget bisa bawain lagu non hiphop di kandang anak hiphop. Anak-anaknya asik banget!” ujar Rachel. Awalnya, ia sempat merasa ragu apakah penampilannya akan diterima, tetapi justru menemukan atmosfer yang penuh dukungan.

Rachel Cia Sukses Unjuk Gigi di Event Musik Hiphop

“Sempat khawatir takut jayus, tapi ternyata seru banget. Kita semua mingle dan saling support satu sama lain,” tambahnya.