HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Nopek Novian Diserang Fans Happy Asmara dan Gilga Sahid

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |13:24 WIB
Kronologi Nopek Novian Diserang Fans Happy Asmara dan Gilga Sahid
Kronologi Nopek Novian Diserang Fans Happy Asmara dan Gilga Sahid (Foto: IG Nopek Novian)
JAKARTA - Nopek Novian tengah menjadi sorotan setelah diduga meledek suami Happy Asmara, Gilga Sahid. Kejadian ini bermula dari obrolan dalam Podcast Titik Kumpul yang tayang baru-baru ini, di mana beberapa komika membahas soal vokalis yang dianggap kurang baik saat tampil di atas panggung.

Dalam perbincangan tersebut, Abdur Arsyad sempat melontarkan pernyataan, "Kita cari vokalis yang kalau manggung jelek, ya. Pasti ada lah."

Mendadak, Arie Kriting menyebut nama Gilga sambil berbicara kepada seseorang di belakang layar yang diduga adalah Nopek Novian.

Kronologi Nopek Novian Diserang Fans Happy Asmara dan Gilga Shahid
Kronologi Nopek Novian Diserang Fans Happy Asmara dan Gilga Sahid

"Siapa nih? Siapa Nopek? Siapa? Gilga, Gilga?" ucap Arie Kriting, yang langsung disambut tawa oleh para komika lainnya.

Tak lama setelah podcast tersebut tayang, akun Instagram Nopek Novian langsung diserbu komentar netizen. Banyak yang menudingnya telah menghina Gilga Sahid, hingga akhirnya Happy Asmara pun ikut bereaksi dengan meluapkan kekecewaannya di Instagram Story.

Nopek sendiri mengaku terkejut saat membaca unggahan Happy Asmara. Ia pun segera memberikan klarifikasi terkait situasi tersebut.

Menurutnya, ia sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan yang menghina Gilga. Nama Gilga hanya disebut oleh Arie Kriting, dan bukan dirinya yang melontarkan candaan tersebut.

"Aku bilang, 'nggak ada aku ngomong gitu, Bang'. Tolong didengerin lagi. Tolong didengerin lagi," ujar Nopek Novian dalam Instagram Story pribadinya, Kamis (20/2/2025).

 

