HOME CELEBRITY MUSIK

Danar dan Gloria Jessica Bicara tentang Cinta Lewat Nuansa Romansa

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |19:30 WIB
Danar dan Gloria Jessica Bicara tentang Cinta Lewat Nuansa Romansa
Danar dan Gloria Jessica Bicara tentang Cinta Lewat Nuansa Romansa. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Danar Widianto dan Gloria Jessica berduet dalam lagu Nuansa Romansa. Lagu ini dirilis sebagai bentuk eksplorasi musik mereka dalam menyampaikan cerita cinta yang menyentuh hati.

Ditulis oleh Danar, lagu ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang awalnya ragu terhadap cinta, namun seiring waktu, menyadari bahwa cinta sejati ada dalam ketulusan dan kesederhanaan.

Dengan aransemen musik yang lembut dan vokal yang saling melengkapi, Danar dan Gloria Jessica berhasil menciptakan suasana romantis dalam lagu ini. 

Danar dan Glojes
Danar dan Glojes

Suara khas Danar yang dalam dan emosional berpadu sempurna dengan kelembutan vokal Gloria. Hal ini membuat Nuansa Romansa mampu menyentuh hati banyak pendengar.

Menurut Danar, lagu ini adalah ungkapan tentang bagaimana cinta sejati tidak selalu hadir dalam kemewahan atau hal-hal besar, tetapi justru dalam kehangatan dan ketulusan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
