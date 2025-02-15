Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Musikal City of Love, Kisah Cinta Penuh Makna di Hari Kasih Sayang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |05:03 WIB
JAKARTA - Dalam rangka merayakan Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari, sutradara Hanung Bramantyo berkolaborasi dengan Agus Noor, Yanti Airlangga, dan sejumlah seniman lainnya menghadirkan drama musikal sinematik bertajuk City of Love. Pertunjukan ini digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Februari 2025.

Drama musikal ini menyuguhkan kisah cinta dua anak manusia, Sandya dan Kala, yang harus menghadapi tantangan besar karena hubungan mereka tidak direstui oleh orangtua. Konflik tersebut ternyata berakar dari masa lalu kedua orangtua mereka, Badai dan Kasih, yang pernah menjalin cinta di masa muda namun harus berpisah karena alasan tertentu.

Kini, setelah lebih dari satu dekade berlalu, takdir mempertemukan anak-anak mereka dalam kisah cinta baru yang harus berjuang melawan bayang-bayang masa lalu.

City of Love membawa penonton menyusuri perjalanan cinta yang tidak hanya tentang dua insan, tetapi juga tentang luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Drama ini berhasil menghadirkan emosi mendalam, terutama karena dipentaskan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
