Vidi Aldiano Ingin Berhenti Kemoterapi, Ini Alasannya

JAKARTA - Vidi Aldiano terus berjuang melawan kanker ginjal yang dideritanya sejak lima tahun lalu. Namun, di tahun 2025 ini, pelantun lagu Status Palsu tersebut mengungkapkan keinginannya untuk berhenti menjalani kemoterapi.

“Di 2025 ada kemungkinan gue harus stop kemoterapi, karena ini sudah terlalu lama. Kalau gue lanjutkan, mungkin akan ada efek samping yang lebih parah di tubuh gue,” ujar Vidi melalui akun Instagram pribadinya, @vidialdiano.

Vidi mengaku perjalanan panjang melawan kanker ini penuh dengan lika-liku. Awal tahun 2025 menjadi momen refleksi baginya, menyadari betapa berat perjuangan yang telah dilalui, baik secara fisik maupun mental.

Vidi Aldiano Ingin Berhenti Kemoterapi, Ini Alasannya

Penyakit yang dihadapinya tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga mentalnya. Ia mengungkapkan bahwa menjalani kemoterapi dalam waktu lama membuat pikirannya dipenuhi berbagai kekhawatiran dan pikiran negatif.